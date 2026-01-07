رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی قصد دارد برای چهارمین بار کاندیدای ریاست این فدراسیون شود. البته وی این حضور را مشروط به نظر مساعد وزیر ورزش کرد و گفت: بعد از صحبت با ایشان تصمیم خواهم گرفت.

محسن رضوانی در تازه‌ترین صحبت‌های خود اظهار داشت: ابتدا برنامه‌ای برای ادامه کار نداشتم اما بعد از یک‌سری بررسی‌ها و به خصوص به خاطر حفظ کرسی ارزشمندی که در فدراسیون جهانی در اختیار گرفته‌ایم و کمک زیادی به توسعه ورزش‌های آبی در ایران خواهد داشت، تصمیمم به ادامه حضور تغییر کرد. البته این نظر خود من است، قطعاً نظر وزیر ورزش هم برایم مهم و تعیین‌کننده است. در واقع اگر نظر وزارت ورزش را در این زمینه جلب کنم و به نوعی ادامه حضورم مورد موافقت وزیر ورزش بود، قطعاً برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام می‌کنم. رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی تصریح کرد: نشستی با وزیر ورزش خواهم داشت و در این زمینه صحبت‌های لازم را با وی انجام می‌دهم. سپس تصمیم قطعی‌ام را اتخاذ می‌کنم. رضوانی گفت: ورزش‌های آبی در ایران بعد از سال‌ها وارد فاز جدیدی شده است. در واترپلو به جایگاهی رسیده‌ایم که در مسابقات قهرمانی آسیا، چین که از حیث امکانات و پیشینه قابل مقایسه با ما نیست را یک‌بار شکست دادیم و یک‌بار هم به این تیم باختیم اما در ضربات پنالتی. در شنا هم ورزشکاران مدعی داریم که به رکوردهای ورودی المپیک خیلی نزدیک شده‌اند. با بهبود جایگاه ورزش‌های آبی، انتظارات هم از این رشته بالاتر رفته است و باید ساز و کار حرفه‌ای‌تر برای آن داشت. در صورت ادامه ریاست، در این زمینه برنامه‌های کلانی خواهیم داشت.