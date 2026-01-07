کد خبر: ۳۲۵۸۳۳
تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۴
اعزام شمشیربازان اپه ایران به کاپ جهانی فجیره
کاپ جهانی شمشیربازی در اسلحه اپه از امروز پنجشنبه به میزبانی فجیره امارات آغاز میشود.
جهانی شمشیربازی در اسلحه اپه در دو بخش انفرادی و تیمی از امروز پنجشنبه به میزبانی فجیره امارات آغاز میشود و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت. بر این اساس، ملیپوشان اپه ایران بامداد چهارشنبه عازم فجیره محل برگزاری این مسابقات شدند. فاطمه خراسانی، ریحانه رضایی و سارا سیدرضایی در بخش بانوان و بهنام بیک، محمد اسماعیلی، علی نمازی و محمد رحیمی در بخش مردان، به نمایندگی از کشورمان در این رویداد جهانی به روی پیست میروند. همچنین بیرکوف و یوسفی کادر فنی تیم ملی شمشیربازی اپه ایران را در این مسابقات تشکیل میدهند.