اعزام شمشیربازان اپه ایران به کاپ جهانی فجیره

جهانی شمشیربازی در اسلحه اپه در دو بخش انفرادی و تیمی از امروز پنجشنبه به میزبانی فجیره امارات آغاز می‌شود و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت. بر این اساس، ملی‌پوشان اپه ایران بامداد چهارشنبه عازم فجیره محل برگزاری این مسابقات شدند. فاطمه خراسانی، ریحانه رضایی و سارا سیدرضایی در بخش بانوان و بهنام بیک، محمد اسماعیلی، علی نمازی و محمد رحیمی در بخش مردان‌، به نمایندگی از کشورمان در این رویداد جهانی به روی پیست می‌روند. همچنین بیرکوف و یوسفی کادر فنی تیم ملی شمشیربازی اپه ایران را در این مسابقات تشکیل می‌دهند.