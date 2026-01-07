اخبار ورزش جهان

خداحافظی از فوتبال به خاطر پدر

گاهی فوتبال جایش را به موضوعی بسیار مهم‌تر از قهرمانی‌ها و مبلغ قراردادها می‌دهد. برای کوین کمپل آن موضوع خانواده است. او اکنون در ژانویه ۲۰۲۶ لایپزیگ را ترک خواهد کرد و قراردادش را فسخ می‌کند تا به خانه‌اش در زولینگن بازگردد. زندگی او در اکتبر گذشته زیر و رو شد. برادرش سکی ناگهان درگذشت؛ فقدانی که هیچ چیزی نمی‌توانست جایش را پرکند. این فاجعه باعث شد کمپل همه چیز را دوباره بررسی کند. او پس از هشت سال و نیم حضور در لایپزیگ تصمیم گرفت از فوتبال خداحافظی کند. این فوتبالیست اهل اسلوونی گفت: مرگ ناگهانی برادرم مثل شوک بود. زمان ما محدود است و ارزشمندترین چیز این است که عمرمان را با افرادی که دوستشان داریم بگذرانیم. می‌خواهم در خانه باشم؛ به خصوص حالا که پدرم حال خوبی ندارد. زمانی که از دست می‌دهیم هرگز بازنمی‌گردد. تنها چند روز قبل از این فاجعه، کوین و سکی با هم در مایورکا در تعطیلات بودند. آنها درباره آینده و زندگی پس از فوتبال صحبت کردند. چند روز بعد، این مکالمه به یک خاطره تبدیل شد.

مسی راهی لیورپول می‌شود؟

لیونل مسی قراردادش با اینتر میامی آمریکا را تا پایان سال ۲۰۲۸ تمدید کرد. این تصمیم ستاره آرژانتینی بحث‌ها درباره بازگشت احتمالی او به اروپا را پایان داد. مسی، ستاره ۳۸ ساله آرژانتینی، سابقه‌ای درخشان و پر از دستاورد با بارسلونای اسپانیا دارد و پس از تجربه‌ای موفق در پاری سن ژرمن فرانسه، تابستان ۲۰۲۳ به اینتر میامی آمریکا پیوست. اما اخیرا خبرهایی درباره علاقه باشگاه لیورپول به جذب مسی به گوش رسیده است و گمانه‌زنی‌ها در این زمینه همچنین ادامه دارد. روزنامه «اسپورت» نزدیک به بارسلونا به این موضوع واکنش نشان داد و از احتمال بازگشت مسی به اروپا خبر داده است، اما نه با پیراهن بارسلونا. طبق این گزارش، مسی ممکن است به لیورپول انگلیسی بپیوندد تا به تقویت تیم کمک کند و فصل ضعیف آنها را نجات دهد. لیگ آمریکا در حال حاضر متوقف شده است و لیورپول قصد دارد از این فرصت استفاده کرده و مسی را تا ژوئن ۲۰۲۶ به صورت قرضی جذب کند. مسی تاکنون تجربه بازی در لیگ انگلیس را نداشته و این موضوع ممکن است او را برای پذیرش پیشنهاد احتمالی لیورپول ترغیب کند. همه چیز بستگی به خود مسی دارد و اگر او پیشنهاد لیورپول را قبول کند شاهد یکی از جذاب‌ترین انتقال‌ها در تاریخ لیگ برتر انگلیس خواهیم بود.

اصرار رونالدو به جذب مدافع رئال

النصر هر چند که شروع بسیار خوبی در لیگ عربستان داشت و ۱۰ پیروزی پیاپی را کسب کرد اما یک تساوی و شکست ناامیدکننده در دو بازی اخیر باعث شده است انتقادها به‌ویژه از خط دفاعی این تیم زیاد شود. کریستیانو رونالدو برای تقویت خط دفاعی النصر خواستار جذب مدافع رئال مادرید شده است. آنتونیو رودیگر بازیکنی است که رونالدو خواستار حضور او در النصر شده. قرارداد رودیگر با رئال مادرید ژوئن ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد و تاکنون توافقی برای تمدید آن حاصل نشده است. این مدافع آلمانی از زمان پیوستن به رئال مادرید در تابستان ۲۰۲۲ (به صورت رایگان از چلسی)، یکی از ارکان اصلی خط دفاعی این تیم بوده است.

اقدام عجیب کی‌روش

برای حضور در جام جهانی!

تیم ملی فوتبال تونس با هدایت الطرابلسی در جام ملت‌های آفریقا نتایج ناامیدکننده‌ای را کسب کرد و این باعث شد تا سرمربی‌اش را از کار برکنار کند. به نقل از روزنامه مصری الزمالک، کارلوس کی‌روش آماده است تا جریمه فسخ قراردادش را به فدراسیون فوتبال عمان پرداخت کند تا هدایت تیم ملی فوتبال تونس را بر عهده بگیرد. گزارش‌های رسانه‌ای تونس نشان می‌دهند که سرمربی پرتغالی سابق تیم ملی مصر، به فدراسیون فوتبال تونس پیشنهاد همکاری داده است. شبکه «نسمة اسپورت» تونس گزارش داد که کی‌روش خودش را به فدراسیون فوتبال تونس پیشنهاد داده است، این اقدام پس از تصمیم فدراسیون تونس برای برکناری سامی طرابلسی، سرمربی پیشین این تیم، صورت گرفته است. طرابلسی پس از نتایج ضعیف تیم ملی تونس در جام ملت‌های آفریقا و خروج زودهنگام از مسابقات برکنار شد. حرکت کی‌روش در حالی انجام می‌شود که فدراسیون تونس به دنبال استخدام یک کادر فنی جدید برای هدایت تیم ملی در دوره پیش روست. این شبکه تونسی همچنین اعلام کرد که کی‌روش آمادگی‌اش را برای پرداخت جریمه فسخ قراردادش با تیم ملی عمان، که هم‌اکنون هدایتش را برعهده‌ دارد، به فدراسیون تونس اعلام کرده است.