مفهوم توکل؛ حماسی یا بازدارنده؟(سلوک عارفانه)



«توکل در قرآن یک مفهوم زنده‌کننده و حماسی است، یعنی هر جا که قرآن می‌خواهد بشر را وادار به عمل کند و ترس‌ها و بیم‌ها را از انسان بگیرد، می‌گوید: نترس و به خدا توکل کن! ولی توکل در میان تفکر امروز مسلمین یک مفهوم مرده است. وقتی می‌خواهیم ساکن بشویم و جنبش نداشته باشیم، و وظیفه را از خودمان دور کنیم، به توکل می‌چسبیم. مفهوم توکل درست وارونه آن چیزی که قرآن تعلیم داده در افکار ما وارد شده است.(1)

