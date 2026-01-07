کد خبر: ۳۲۵۸۲۰
تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۵
مفهوم توکل؛ حماسی یا بازدارنده؟(سلوک عارفانه)
«توکل در قرآن یک مفهوم زندهکننده و حماسی است، یعنی هر جا که قرآن میخواهد بشر را وادار به عمل کند و ترسها و بیمها را از انسان بگیرد، میگوید: نترس و به خدا توکل کن! ولی توکل در میان تفکر امروز مسلمین یک مفهوم مرده است. وقتی میخواهیم ساکن بشویم و جنبش نداشته باشیم، و وظیفه را از خودمان دور کنیم، به توکل میچسبیم. مفهوم توکل درست وارونه آن چیزی که قرآن تعلیم داده در افکار ما وارد شده است.(1)
1- احیای تفکر اسلامی، شهید مرتضی مطهری(ره)، ص 58