مدیر پرحاشیه معاون امور هنری وزارت ارشاد شد!

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی مهدی شفیعی را به عنوان معاون امور هنری این وزارتخانه منصوب کرد.

کارنامه مدیریت فرهنگی شفیعی پر از نمرات منفی و ضعیف است؛ از برگزاری جشنواره ضداخلاقی تئاتر ایران زمین در سال 83 که مجبور به استعفا از اداره فرهنگ و ارشاد اهواز شد تا برگزاری پرحاشیه و ضعیف سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر که منجر به برکناری شفیعی از مدیریت اداره کل هنرهای نمایشی شد. باید دید آیا اشتباهات و کجروی‌های دوره نادره رضایی در دوره شفیعی تکرار خواهد شد یا با نظارت وزیر‌، معاونت هنری روی خوش به خود خواهد دید!