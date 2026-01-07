فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۵
مدیر پرحاشیه معاون امور هنری وزارت ارشاد شد!

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد.
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی مهدی شفیعی را به عنوان معاون امور هنری این وزارتخانه منصوب کرد.
کارنامه مدیریت فرهنگی شفیعی پر از نمرات منفی و ضعیف است؛ از برگزاری جشنواره ضداخلاقی تئاتر ایران زمین در سال 83 که مجبور به استعفا از اداره فرهنگ و ارشاد اهواز شد تا برگزاری پرحاشیه و ضعیف سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر که منجر به برکناری شفیعی از مدیریت اداره کل هنرهای نمایشی شد. باید دید آیا اشتباهات و کجروی‌های دوره نادره رضایی در دوره شفیعی تکرار خواهد شد یا با نظارت وزیر‌، معاونت هنری روی خوش به خود خواهد دید!

