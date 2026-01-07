رئیس‌جمهور بر شناسایی و رفع کاستی‌های تصمیمات اخیر به‌منظور جلوگیری از بروز مشکلات معیشتی برای مردم تأکید کرد و گفت‌: مقابله جدی و همه‌جانبه با فساد و رانت ارزی باید به‌ عنوان یک اقدام اساسی و مستمر در دستور کار قرار گیرد.

یکصد و چهل ‌و سومین جلسه هیئت دولت، چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه، گزارش جامعی از سوی کارگروه ویژه بررسی تصمیم اخیر دولت درباره نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی به حلقه نهائی زنجیره مصرف ارائه شد.

همچنین، مجموعه تصمیمات اتخاذشده در حوزه‌های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و نیز سیاست‌های ارزی کشور تشریح و ابعاد مختلف، آثار و پیامدهای آشکار و پنهان این اقدام مهم مورد بررسی، ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این نشست با تأکید بر ضرورت هماهنگی و انسجام همه دستگاه‌ها، تصریح کرد: مقابله جدی و همه‌جانبه با فساد و رانت ارزی باید به‌ عنوان یک اقدام اساسی و مستمر در دستور کار قرار گیرد.

پزشکیان لزوم شناسایی و رفع کاستی‌ها و پیامدهای اجتماعی احتمالی این تصمیمات را به منظور جلوگیری از بروز مشکلات معیشتی برای مردم مورد تاکید قرار داد.

تأکید بر ضرورت تسریع راه‌اندازی سامانه رصد پروژه‌های کلان انرژی

همچنین در جلسه نظارت بر روند پیشبرد طرح‌های افزایش تولید در حوزه انرژی، با حضور رئیس‌جمهور «روند اجرائی و میزان پیشرفت پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه (فلر)»، «برنامه افزایش ضربتی 250 هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت کشور»، «توسعه میدان نفتی آزادگان و طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی»، «راهکارهای تسریع در اجرای این پروژه‌ها» و «شیوه‌های تأمین مالی طرح‌های نفتی» مورد بررسی قرار گرفت.

پزشکیان در این جلسه بار دیگر بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی سامانه رصد پروژه‌های کلان و ملی، به‌ویژه در حوزه طرح‌های افزایش تولید انرژی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: اجرای نظام پرداخت بر مبنای عملکرد در سازوکار عملیاتی این پروژه‌ها می‌تواند انگیزه مجریان را ارتقا و سرعت اجرا را افزایش دهد.

در این جلسه مقرر شد فرآیند واگذاری پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه تسریع و روند تأمین تجهیزات و منابع ارزی مورد نیاز در راستای سرعت بخشیدن به اتمام پروژه‌ها تسهیل شود.

همچنین مقرر شد با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، بسته‌های تأمین مالی متناسب برای تسریع در اجرای طرح‌های افزایش ضربتی 250 هزار بشکه‌ای تولید نفت تنظیم و تدوین شود.

در مورد توسعه میدان نفتی آزادگان نیز در جلسه اخیر اعلام شد که با تنفیذ و ابلاغ قرارداد شرکت سرمایه‌گذار در سازوکار جدید و تأمین مالی انجام شده از سوی ایشان، گام مهمی در زمینه برطرف شدن معطلی طولانی مدت اجرای این پروژه برداشته شده و مقرر شده برنامه زمان‌بندی اجرائی به فوریت تهیه و فرآیند اجرائی در حداقل زمان ممکن آغاز شود.

همچنین مدل تأمین منابع مالی لازم برای پروژه فشارافزایی در میدان پارس جنوبی نیز در جلسه ارائه و تصمیم گرفته شد پس از بررسی و تصویب در شورای اقتصاد، وارد فرآیند اجرائی شود.

موضوع تأمین منابع ارزی دیگر پروژه‌های افزایش ظرفیت تولید در حوزه انرژی نیز بررسی و مقرر شد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، ضمن بررسی روش‌های مختلف، بسته مشخص تأمین منابع مالی این پروژه‌ها را طراحی و ارائه کنند.