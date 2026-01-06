* تجربه‌های اخیر نشان داده که اتحاد ملت می‌تواند معادلات را به‌کلی تغییر دهد و دقیقاً به همین دلیل، جنگ نرم امروز دشمن بر شکستن این پیوند متمرکز شده است. بنابراین در چنین شرایطی، هوشیاری، شناخت دشمن و حفظ انسجام درونی، ضرورتی راهبردی برای استمرار مسیر انقلاب اسلامی است.

طاهرنژاد

* همه مطالعات نشان می‌دهد فشار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی بسیار بالا خواهد بود. بنابراین سیاست‌های حمایتی دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که بتواند این فشار را تا حد امکان تعدیل کند، نه اینکه صرفاً بار هزینه‌ها را بر دوش مردم بگذارد. در ضمن اجرای این سیاست بدون مهار تورم و کنترل عوامل تورم‌زا‌، می‌تواند تجربه هدفمندسازی یارانه‌ها در اواسط دهه ۱۳۸۰ را تکرار کند. تجربه‌ای که در آن، یارانه‌ها بعد از مدت کوتاهی کارکرد اصلی خود را از دست دادند.

اطهری

* امام خامنه‌ای ۱۳ دیماه 1404 فرمودند؛ «ما در مقابل دشمن کوتاه نمی‌آییم، ما با اتکای به خدای متعال و با اطمینان به همراهی مردم ان‌شاء‌الله به توفیق الهی دشمن را به زانو درخواهیم آورد.» جریان مدعی اصلاحات بداند نسخه‌های ذلت‌بار و شرم‌آور آنها خریدار ندارد فقط آب به آسیاب دشمن است!

ابوالقاسمی

* دزدیدن رئیس‌جمهور قانونی یک کشور مستقل توسط کانگسترهای آدم‌ربا در هیئت حاکمه آمریکا نه تنها پیروزی نظامی یا سیاسی به شمار نمی‌آید بلکه یک شکست و افتضاح سیاسی و تمدنی است‌ که به تدریج آشکار خواهد شد؟

گوشکی

* وقتی ترامپ می‌گوید نفت کشور ونزوئلا مال آمریکاست و باید پس بگیریم یعنی این که آمریکا ذره‌ای از تفکر غارت همه جهان بجز کشورهایی که با «اقتدار» مقابلش بایستند‌، دست برنداشته است. ترامپ نه دموکراسی را برای ملت ونزوئلا می‌خواهد‌، نه برای ملت ایران. او فقط دنبال آن است که منابع نفت و گاز این دو کشور را غارت کند. امیدوارم برخی درون کشور در این مدت متوجه شده باشند.

پیوندی

* هرگونه اصلاح ارزی باید تدریجی، زمان‌دار و همراه با بسته‌های حمایتی هدفمند برای تولیدکنندگان و دهک‌های کم‌درآمد باشد. سرعت در تصمیم‌گیری، الزاماً نشانه شجاعت نیست. گاهی صبر، شفافیت و برنامه‌ریزی دقیق مهم‌تر است.

آیت‌اللهی

* در شرایط فعلی، فشار حاصل از تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، به مراتب بیشتر از افزایش قدرت خرید ناشی از واریز نقدینگی به حساب مردم خواهد بود. از این منظر دولت و مجلس باید سیاست‌های حمایتی لازم و کافی را نسبت به اقشار کم درآمد مدنظر قرار دهند.

مرسلی

* در کوتاه‌مدت، هر چند تثبیت نرخ ارز ضروری به نظر می‌رسد، اما پیش نیاز تثبیت و تک نرخی کردن ارز، تامین درآمد پایدار و با ثبات ارزی می‌باشد که از افزایش تولید غیرنفتی نشأت می‌گیرد و موفقیت کامل این سیاست مستلزم نظارت دقیق بر تقاضا و مصرف، کنترل واردات و پیمان‌سپاری ارزی است.

باستانی

* ژیل پاریس، روزنامه‌نگار فرانسوی، ترامپ را شخصیت‌شناسی کرده و با اشاره به رفتارهای او در واشنگتن گفته اصرار دونالد ترامپ بر درج نام خود در همه جا صرفاً نمایشی نیست. بلکه نشانه نگرانی او از زوال نفوذ و نزدیک شدن به پایان نقش سیاسی‌اش است. و از همین الان می‌توان پیش‌بینی کرد که او پس از انتخابات ۲۰۲۶ به پایان خط خواهد رسید.

علمداری

* علت اصلی تورم، عامل پولی است که ناشی از خلق پول توسط دولت و افزایش نقدینگی بانک‌هاست. به همین دلیل معتقدم مهار تورم نیز کاملاً در دست دولت است. راهکارهای مهار تورم نیز کاهش رشد نقدینگی، هدایت منابع بانکی به سمت تولید، تقویت سرمایه‌گذاری مولد و افزایش صادرات می‌باشد.

خسروانی

* مردم به حق مشکلاتی دارند و اعتراض آنان نیز برحق است. اما دشمنان می‌خواهند از این فرصت برای تخریب و آتش‌زدن اموال عمومی استفاده کنند. دشمنان اگر نمی‌دانند بدانند مردم ایران، این نظام را فرزند خودشان می‌دانند و به این سادگی‌ها فریب نخواهند خورد.

زرندی

* یک روز پس از اعلام آمادگی مادورو برای مذاکره با آمریکا، شیطان بزرگ او را در خاک خودش دستگیر کرد الان هم از محاکمه او حرف می‌زنند! حالا فهمیدید چرا امام خمینی(ره) فرمود آمریکا شیطان بزرگ است؟! آیا متوهّمان غربگرا و عاشقان مذاکره بیدار می‌شوند؟! من که بعید می‌دانم.

سلیمی

* وقتی رئیس‌جمهور متوهم آمریکا به‌صورت علنی دستور ربایش رئیس‌جمهور یک کشور دیگر را صادر می‌کند، نشان می‌دهد که قانون جنگل در جهان حاکم است و هرکس زورش برسد اقدام به جنایت علیه فرد ضعیف می‌کند.

صالحی‌نیا

* بر اساس یک گزارش تحلیلی که در روزنامه اسپانیایی ال پاییس چاپ شده‌، درآمد سالانه بازار کوکائین در اتحادیه اروپا حدود ۱۲ میلیارد یورو برآورد می‌شود و شمار مصرف‌کنندگان از ۶ میلیون نفر فراتر رفته است. در این گزارش آمده بیش از ۴۴۰ باند مواد مخدر در اتحادیه اروپا فعال هستند. فقط می‌خواستم مخاطبین با روی دیگر اروپا که به پایتخت جهانی کوکائین تبدیل شده آشنا بشوند.

علویجه

* با توجه به اینکه وزارت ‌اطلاعات از شناسایی و بازداشت ۷عنصر وابسته به گروهک‌های مستقر در اروپا و آمریکا، و کشف ۱۰۰قبضه کلت خبر داده است که این عناصر نفاق مأموریت داشتند به تجمعات حمله و کشته‌سازی کنند، دستگاه قضا دیگر نباید با محارب، با رأفت اسلامی برخورد کند.

مؤیدی

* ملتی که توسعه و پیشرفت قدرت سخت خود را متوقف کند، مجبور می‌شود تحقیر را بپذیرد. و کشوری که ابزار بازدارندگی نداشته باشد، نتیجه‌اش یا ویرانی‌ است یا دستبند! این پیام به آنهائی‌ است که می‌گویند موشک نان نمی‌شود و قدرت نظامی هزینه‌ است و یا ساده‌لوحانه می‌گویند امنیت را بخریم نه خودمان بسازیم!!

طیبی

* اگر چه توضیحات متقن و مستند امام جمعه همدان در جواب اعتراض آن جوان عزیز انقلابی در نماز جمعه نشان داد بعضی از حرف‌ها و برداشت‌های این جوان درست نبوده و با حقیقت فاصله داشته. ولی معتقدم اگر اصل این اعتراض و مطالبه‌گری تلنگری برای تغییر رویه در عملکرد ائمه محترم و ستادهای نماز جمعه در سرتاسر کشور و تقویت این پایگاه بزرگ عبادی سیاسی باشد، باید آن را به فال نیک گرفت.

جزایری

* با توجه به این که بازار ما از بلوغ سیاسی کافی برخوردار است آیا بهتر نیست که مدیریت گلایه و اعتراض را به خود اهالی بازار واگذار کنیم؟!

آزادمنش

* اتاق اصناف ضمن هدایت و پیگیری مطالبات بر حق صنوف از طریق تشکیل کارگروه دائمی مشترک با دولت برای حل مشکلات کسب‌وکار، باید کاری بکند آرامش و امنیت جامعه خدشه‌دار نشود. مطالبه‌گری حق مشروع است. اما نباید بهانه‌ای برای دخالت بیگانگان شود.

عاشوری

* در کنار همه اشکالات و ضعف‌هایی که این دولت دارد و کاملا ملموس و آشکار است با این حال معتقدم به دولت باید کمک کرد.کافی است شرایط پیچیده‌ای را که در آن قرار داریم خوب درک بکنیم.

شیعه زاده

* اصلاح‌طلبان شفاف پاسخ بدهند چگونه در داخل کشور معتقدند حتی در برابر صاحبان زور باید از مظلوم دفاع کرد، اما در سطح بین‌الملل چنین باوری ندارند؟ معلوم می‌شود این جماعت یا حداقل جریان رادیکال آن‌ها به لحاظ الگوی حکمرانی، تمایل جدی به غرب دارند و سبک حکمرانی غربی را تبلیغ می‌کنند.

شریعت پناه

* آقای همتی که کارنامه مردودی در دولت آقای روحانی دارد چگونه مجدداً می‌خواهد به اقتصاد کشور ثبات بدهد؟

عباسی

* دولتمردان توجه دارند که در سال 9 بار لبنیات‌، 6 بار خودرو، 6بار حبوبات و... افزایش قیمت دارند؟! چرا نظارتی بر بازار نیست؟

محمدمهدی رحمانی

* متأسفانه بعد از هک بانک سپه، جریمه دیرکرد از مشتریان کسر شده است. در حالی که توان بانک برای برداشت از حساب مشتریان خارج از اراده مشتریان بوده و خلاف قانون است. خواهشمند است مسئولان بانک دستور لازم صادر و اطلاع‌رسانی کنند.

جمعی از وام گیرندگان بانک سپه