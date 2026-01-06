اعتراض سازنده قابل قبول است اما با اغتشاش باید مقابله کرد

استاد برجسته درس خارج حوزه با بیان اینکه اعتراض سازنده امری قابل قبول است، بر ضرورت مقابله با اغتشاش و حفظ نظم عمومی تأکید کرد.

آیات سید‌هاشم حسینی بوشهری، عباس کعبی، سید احمد خاتمی، محسن اراکی، محمود عبداللهی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمودرضا جمشیدی اعضای هیئت‌رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با آیت‌الله سبحانی دیدار و گفت‌وگو کردند.

آیت‌الله سبحانی در این دیدار بر ضرورت وحدت کلمه و پرهیز از تفرقه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای عبور از مشکلات جامعه تأکید و در ادامه با اشاره به آیه «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِیعًا وَ لا تَفَرَّقُوا» افزود: این آیه به‌صراحت نسبت به تفرقه هشدار می‌دهد و وحدت را عامل نجات و انسجام اجتماعی معرفی می‌کند.

این مرجع تقلید با استناد به آیه دیگری از قرآن کریم گفت: خداوند در بیان عذاب‌های الهی می‌فرماید «أَوْ یَلْبِسَکُمْ شِیَعًا»؛ یعنی شما را دسته‌دسته و گروه‌گروه می‌کند. این نوع تفرقه یک عذاب الهی است که نه از آسمان، بلکه از درون جامعه شکل می‌گیرد و توان حل مسائل را از جامعه سلب می‌کند.

به گزارش فارس، آیت‌الله سبحانی با تأکید بر اینکه حل مشکلات کشور به‌ویژه در حوزه معیشت مردم نیازمند همفکری و همدلی همه مسئولان است، تصریح کرد: نگاه‌ها و طرح‌های متعدد بدون اجماع، مانع اجرای برنامه واحد و کارآمد می‌شود و راه‌حل آن، تکیه بر عقل جمعی است. وی با بیان اینکه اعتراض سازنده امری قابل قبول است، بر ضرورت مقابله با اغتشاش و حفظ نظم عمومی تأکید کرد.