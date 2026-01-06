اولیای دم «امیرمحمد خالقی» دانشجوی دانشگاه تهران از قصاص قاتل گذشت کردند
اولیای دم مرحوم امیرمحمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران با حضور در دادسرای جنائی تهران، به صورت رسمی از حق قصاص قاتل فرزند خود گذشت کردند.
به گزارش قوه قضائیه، مراسم گذشت از قصاص متهم ردیف اول پرونده قتل مرحوم امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی دانشگاه تهران، صبح سهشنبه
۱۶ دی با حضور محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنائی تهران، جمعی از مسئولان قضائی، خانواده اولیای دم، محکومعلیه و خانواده وی برگزار شد.
با توجه به اینکه انس با قرآن، یادگیری و حفظ آیات الهی، یکی از شروط اعلام گذشت از قصاص از سوی خانواده اولیای دم در این پرونده بود، در ابتدای جلسه، متهم ردیف اول پرونده که به جرم مباشرت در قتل مرحوم امیرمحمد خالقی، به قصاص محکوم شد، به تلاوت آیاتی از قرآنکریم که در دوران تحمل حبس و در زندان فرا گرفته بود
پرداخت.
مولوی عبدالرحمان خالقی پدر مقتول در این مراسم گفت: انتظار ما این است که متهم به تعهدات خود پایبند بماند، قرآن را محور زندگیاش قرار دهد و به همان قول و قراری که با خانواده ما گذاشته شده، عمل
کند.
در پایان این مراسم، خانواده اولیای دم مرحوم امیرمحمد خالقی، پس از بررسی شرایط و احراز توبه و ندامت متهم ردیف اول، به طور رسمی از حق قصاص گذشت کردند.
جنبه عمومی جرم از جمله مجازاتهای مربوط به قتل و سرقت، کماکان به قوت خود باقی است.
مرحوم امیرمحمد خالقی دانشجوی ۱۹ساله دانشگاه تهران، بهمنماه سال گذشته در حمله دو نفر از سارقان مسلح به قتل رسید.