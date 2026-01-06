فارسی | العربي | English
کشف هزار و 200 تن برنج احتکارشده از يک انبار در هرمزگان

فرمانده انتظامي استان هرمزگان از شناسايي يک انبار بزرگ احتکار کالاي اساسي و کشف هزار و 200 تن برنج احتکارشده در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار علي‌اکبر جاويدان اظهار داشت: کارشناسان پليس امنيت اقتصادي استان با همکاري ماموران انتظامي مستقر در يکي از بنادر تجاري استان با انجام کار اطلاعاتي و گشت‌زني‌هاي هدفمند در محوطه اسکله‌، يک انبار بزرگ احتکار کالاهاي اساسي را شناسايي و موضوع را در دستور‌کار قرار دادند.جاويدان گفت: ماموران ضمن هماهنگي با مقام قضايي با تشکيل تيمي به محل اعزام که با بررسي‌هاي اسنادي صورت گرفته مشخص شد تعداد 50 کانتينر 20 فوت به وزن هزار و 200 برنج هندي وارد اسکله شده که بيش از 400 تن آن از گمرک خارج و مابقي آن در اين انبار دپو شده است. در بازرسي از انبار موردنظر مجموعا هزار و 200 تن برنج احتکار‌شده کشف و ضبط شد. وی افزود: در اين رابطه يک متهم شناسايي و پرونده قضايي تشکيل و برای سير مراحل قانوني به دادسرا و سازمان تعزيرات استان ارسال شد، ارزش مالي کالاهاي اساسي احتکاري کشف شده برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادي 
دو هزار و 400 ميليارد ريال است.

