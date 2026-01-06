استاندار مازندران از مهار آتش‌سوزی شرکت لبنیاتی کاله شهرستان آمل خبر داد و گفت: از تمامی ظرفیت‌های امدادی و عملیاتی استان برای اطفای آتش‌سوزی این واحد تولیدی به‌کار گرفته شد.

به گزارش ایسنا، شرکت لبنیاتی کاله آمل در حوالی ساعت ۱۶ دوشنبه

۱۵ دی با وسعت حدود هفت هزار متر مربع دچار حریق شد.

در این‌باره، استاندار مازندران شامگاه دوشنبه اظهار داشت: هماهنگی‌های لازم برای حضور هواپیماهای ایلیوشین و آبگیری آن‌ها جهت اعزام به محل حادثه صورت گرفته بود، اما با تلاش نیروهای امدادی و آتش‌نشانی، آتش در زمان کوتاهی مهار شد و از حضور این هواپیماها صرف‌نظر شد.

مهدی یونسی رستمی با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی افزود: همکاری و سرعت عمل تیم‌های امدادی و آتش‌نشانی موجب شد تا از گسترش خسارات جلوگیری شود و شرایط به حالت عادی بازگردد.جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران نیز با اشاره به آخرین وضعیت عملیات اطفای حریق کارخانه لبنیات کاله در آمل، گفت: حوالی ساعت ۵ صبح روز سه‌شنبه، پس از خاموش‌شدن کامل آتش و اطمینان از ایمن‌سازی محل، مرحله نهائی لکه‌گیری به پایان رسید. در ادامه، محل حادثه برای انجام مراحل پایانی عملیات، بررسی‌های تخصصی و تعیین علت وقوع آتش‌سوزی، به عوامل آتش‌نشانی شهر آمل تحویل داده شد و آتش‌نشانان اعزامی از تهران به پایتخت بازگشتند.حسین ظفری سخنگوی مدیریت بحران کشور نیز درباره علت وقوع این حادثه گفت: طبق گزارشی که فرماندار محترم آمل ارائه کرده‌اند، این آتش‌سوزی در پی انجام عملیات جوشکاری توسط چند نفر از کارگران رخ داده است. متأسفانه به دلیل سهل‌انگاری صورت‌گرفته، جرقه‌های ناشی از جوشکاری موجب بروز حریق در بخش تأسیسات شده و آتش به سایر نقاط سرایت کرده است.