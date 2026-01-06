اجتماع باشکوه مردمِ نقاط مختلف کشور در محکومیت اغتشاش و مطالبه برای رفع مشکلات اقتصادی

سرویس سیاسی-

دیروز نقاط مختلف کشور از جمله شهرهای اصفهان، قم و همدان صحنه اجتماع باشکوه ملت انقلابی بود. مردمی که در عین مطالبه‌گری نسبت به گرانی‌ها و مشکلات معیشتی، با شعار «تا پای جان برای ایران» و «مبارزه با فساد وظیفه دولت است»، بر حمایت از ولایت، وحدت ملی و ایستادگی در برابر فتنه‌گران و بدخواهان تأکید کردند.

عصر سه‌شنبه میدان امام حسین‌(ع) اصفهان، جایی برای نمایش تفاوت «اعتراض» با «اغتشاش» بود. مردم ضمن گلایه از گرانی‌ها، برخی سوءمدیریت‌ها و مشکلات معیشتی، همدلی و همبستگی خود را در مقابل دشمنان و فتنه‌گران و اظهارات سخیف رئیس‌جمهور آمریکا به رخ جهانیان کشیدند و گفتند «تا پای جان برای ایران» ایستاده‌اند.

هزاران نفر از مردم اصفهان در شانزدهمین روز از فصل زمستان همچون نهم دی به میدان آمدند تا با شعار «تا پای جان برای ایران» بار دیگر تبعیت خود را از رهبری انقلاب به نمایش بگذارند.

روی یکی از پلاکاردهای این تجمع نوشته بود؛ «از نصف جهان به جهان تا پای جان برای ایران» که جلوه هنرمندانه‌ای بود از غیرت و عشق و وفاداری مردم اصفهان به ارزش‌های انقلاب و امام و رهبری.

به گزارش فارس، همزمان با مردم اصفهان، مردم سایر شهرها و روستاهای این استان به خیابان آمدند و با حضور معنادار خود در صحنه، حفاظت از ایران اسلامی و حمایت از انقلاب اسلامی ایران را به منصه ظهور گذاشتند.

تجمع مردم همیشه در صحنه قم علیه اغتشاشگران در حرم مطهر

مردم انقلابی و همیشه در صحنه قم نیز با همراهی هیئت‌های مذهبی همزمان با شام رحلت حضرت زینب کبری سلام الله علیها با حضور پرشور در صحن امام رضا علیه‌السلام حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها علیه اغتشاشگران و برهم زنندگان نظم کشور تجمع کردند.

تجمع مردم همدان

در محکومیت اغتشاشگران

همچنین، مردم دارالمجاهدین همدان در اعتراض به گرانی‌ها و محکومیت اقدامات اغتشاشگران از پیاده‌راه بوعلی تا میدان امام خمینی(ره) تجمع کردند.

مردم با سر دادن شعار «مبارزه با فساد وظیفه دولت است»، «ما جان فدای رهبریم علیه هر فتنه‌گریم»، «اعتراض به قیمت با وحدت و بصیرت» و «مرگ بر فتنه‌گر» ضمن اعتراض به وضعیت اقتصادی خط خود را از هر نوع اغتشاش و اغتشاشگر جدا کردند.

«نیروی انتظامی؛ تشکر تشکر»، «بسیجی؛ سپاهی تشکر تشکر»، «مرگ بر ضد ولایت فقیه» از دیگر شعارهایی بود که مردم سر دادند.

در این تجمع مردمی تریبون در دست چند نفر از حضار داده شد که همگی تاکید کردند؛ تا پای جان حامی ولایت و پای ایران جان هستند و تحت تاثیر فشار دشمن و دسیسه آنها قرار نخواهند گرفت که هیچ، با دشمن مقابله خواهند کرد.

آنها از مسئولان خواستند برای اقتصاد مردم کاری کنند و از رئیس‌جمهور خواستند به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند.

بهبود معیشت مردم، مبارزه با مفسدان اقتصادی و اعدام آنها درخواست مردم از مسئولان اعم از دولت؛ مجلس و قوه قضائیه بود.

مردم تاکید کردند که هرگز اجازه نخواهند داد خارج‌نشینان و ایادی دشمن برای آنها تعیین تکلیف کنند.