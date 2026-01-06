فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۷۳۴
تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۷
سرویس کیهان » اخبار
قالیباف: هدف ترامپ در ونزوئلا غارت نفت و معادن آنهاست

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی گفت: ترامپ قمارباز به صراحت می‌گوید آمدیم که نفت و معدن ونزوئلا را غارت کنیم خجالت هم نمی‌کشد. 
محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در گردهمایی جامعه کارگری و تولیدی اظهار داشت: دشمنان هرگز یک ایران قوی را نمی‌خواهد اینها هرگز یک ایران یکپارچه را نمی‌خواهند اینها هرگز یک ایران مستقل را نمی‌خواهند.
وی افزود: دشمنان با فشار نظامی نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند برای همین به فشار اقتصادی و ناامیدی روی آورده‌اند و می‌خواهند به تولید ما ضربه بزنند و می‌خواهند به فشار به معیشت مردم بیاورند.
قالیباف خاطرنشان کرد: اگر کارگران و کارفرمایان و سرمایه‌گذاران و در یک کلام مردم ما در صحنه بودند و ایستادند ما هرگز روی شکست را نخواهیم دید.‌ رئیس قوه مقننه همچنین بیان داشت: ترامپ قمارباز به صراحت می‌گوید آمدیم که نفت و معدن ونزوئلا را غارت کنیم خجالت هم نمی‌کشد. 

