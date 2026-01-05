بیانیه مهم 6 گروه مقاومت عراق با تأکید بر حفظ سلاح مقاومت
گروههای مقاومت عراق اعلام کردند با هیچ طرف خارجی درباره خلع سلاح مقاومت گفتوگو نخواهند کرد و گفتوگو با دولت نیز مشروط به پایان اشغالگری در عراق است.
۶ گروه مسلح وابسته به نیروهای مقاومت عراق با صدور بیانیهای به نام «هماهنگی مقاومت» اعلام کردند که از گفتوگو درباره خلع سلاح با هر طرف خارجی خودداری میکنند و شرط «تحقق حاکمیت کامل کشور» را مقدمه هرگونه گفتوگو با دولت در این زمینه میدانند. به گزارش «مهر»، این بیانیه با امضای «گردانهای سیدالشهدا»، «گردانهای کربلاء»، «انصارالله الاوفیاء»، «جنبش النجباء»، «عصائب اهل الحق»، و «گردانهای حزبالله» منتشر شده است. در این بیانیه، از دولت آینده عراق خواسته شده شفافیت و جدیت در ارائه خدمات به مردم و مبارزه با فساد را در اولویت قرار دهد، قوانین و مقررات حافظ عزت و کرامت کشور بهویژه قانون خدمت و بازنشستگی حشدالشعبی را تصویب کند، به تمامی عناوین حضور اشغالگرانه خارجی در خاک و آسمان عراق پایان دهد و از هرگونه نفوذ خارجی سیاسی، امنیتی و اقتصادی جلوگیری کند و در پایان نیز تأکید شده که سلاح مقاومت سلاحی مقدس و ضامن دفاع از خاک و مقدسات عراق و سپری در برابر باندهای جنایتکار داعش بوده و هرگونه گفتوگو درباره آن از سوی طرفهای خارجی قاطعانه رد میشود و گفتوگو با دولت عراق نیز تنها پس از تحقق کامل حاکمیت کشور و رهایی از همه اشکال اشغالگری امکانپذیر خواهد بود.
دستانمان روی ماشه است
همچنین کمیته هماهنگی مقاومت عراق، آمریکا را به فریبکاری در جابهجایی نیروهایش متهم کرد و از دولت و پارلمان عراق خواست تا آمریکا را به عقبنشینی واقعی از خاک و آسمان این کشور ملزم سازند. به گزارش «ایسنا»، در این بیانیه آمده است: «آمریکای شرور سیاستهای پلید خود علیه ملتها را تغییر نخواهد داد و نمیتوان به عهد و پیمانهای آن اتکا کرد یا از اقدامات مشکوکش اطمینان یافت. در حالی که آمریکا نیروهای خود را به مکانهایی که امنتر میپندارد، جابهجا کرده و از شمار نیروهایش در اردوگاهها و پایگاهها کاسته است، اما در مقابل، پروازهای پهپادها و هواپیماهای جنگی خود را در آسمان عراق افزایش داده است تا بر نقض حاکمیت کشور ما پافشاری کرده و اراده ملت ما را نادیده بگیرد.» این کمیته در بخش دیگری از بیانیه خود بر آمادگی نیروهای مقاومت تأکید کرد و عنوان داشت: «دستهای رزمندگان مخلص مقاومت عراق در دفاع از کشور و مردم آن، همچنان بر روی ماشه است. این امر شامل حشدالشعبی نیز میشود که آمریکا و ابزارهایش در منطقه هرگز دست از دشمنی با آن برنمیدارند و این بر عراقیها واجب میسازد که کرامت نیروهای آن و حرمت اردوگاههایش، بهویژه اردوگاه الصقر را حفظ کنند؛ اردوگاهی که همواره مجاهدانی را پرورش داده که حامی دولت و نظام سیاسی عراق بودهاند.» کمیته هماهنگی مقاومت در پایان تأکید کرد: «ما از دستگاههای دولتی و پارلمان عراق میخواهیم تا از طریق کمیتههای ذیربط، نقش خود را در پیگیری جابهجایی نیروهای اشغالگر آمریکایی ایفا کنند و آنها را به عقبنشینی واقعی ملزم نمایند تا حاکمیت کامل عراق بر زمین و آسمانش تضمین شود.»
یک گزینه جدید برای نخستوزیری
خبر دیگر آنکه رسانههای عراقی به مطرح شدن نام جدیدی برای تصدی پست نخستوزیری اشاره میکنند. این رسانهها مدعی شدهاند که ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق تقریباً بر سر نامزدی باسم بدری برای به دست گرفتن این پست اتفاقنظر دارند. منابع رسانهای و سیاسی در عراق با مطرح کردن این ادعا گفتهاند که بدری رئیس هیئت دادخواهی و عدالت این کشور به عنوان نامزد به دست گرفتن پست نخستوزیری از سوی ائتلاف مذکور معرفی خواهد شد. پیشتر اعلام شده بود که نوری مالکی یکی از نامزدهای مطرح در این خصوص است و محمد شیاع سودانی نخستوزیر کنونی عراق شانسی برای دور دوم ندارد. این در حالی است که گمانهزنیهای مذکور هنوز به صورت رسمی تأیید نشده و در حد ادعا و گمانهزنی باقی ماندهاند. منابع مذکور اعلام کردهاند که بدری از سوی نوری مالکی معرفی شده و به حزب الدعوه وابستگی دارد.