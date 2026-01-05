حمله به ونزوئلا هم وسط مذاکره انجام شد
در میان جزئیاتی که از تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و دزدیدن مادورو منتشر میشود، یک نکته مهم دیده میشود: آمریکا اینجا نیز از تاکتیک فریب «حمله حین مذاکره» استفاده کرده است!
با گذشت چند روز از عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا و دزدیدن «نیکولاس مادورو» و همسرش، انتشار جزئیات این عملیات به خوبی نشان میدهد که آمریکا از همان ترفند همیشگی حمله وسط مذاکره استفاده کرده است. گزارشهای رسانههای آمریکایی مثل «آکسیوس» و «نیویورکتایمز» نشان میدهد که برنامهریزی این عملیات از ماهها قبل آغاز شده است. نیروهای متجاوز آمریکا حتی ماکتی شبیه به محل اقامت مادورو ساخته و نحوه دزدیدن رئیسجمهور ونزوئلا را بارها تمرین کرده بودند.
به گفته ترامپ در مصاحبه با فاکسنیوز «آنها خانهای کاملاً مشابه دژ مادورو ساختند؛ با تمام گاوصندوقها و فولادکاریها». همزمان به نوشته «آکسیوس»، تیم کوچکی از سازمان سیا ماهها داخل ونزوئلا حضور داشته و محلها و عادات مادورو را با دقت زیر نظر گرفته است. نکته قابل تامل ماجرا این است که دولت آمریکا اعلام کرده بود خواهان مذاکره و گفتوگو با مادورو است و ترامپ نیز به صراحت گفته بود که مسیر دیپلماسی را ترجیح میدهد. تصاویری از مادورو نیز منتشر شده است که از گفتوگوی تلفنی خود با ترامپ بر سر حل مسائل از طریق مذاکره خبر میدهد؛ غافل از اینکه در همین ایام ماموران «سیا» در ونزوئلا و نیروهای «دلتافورس» در آمریکا در حال تمرین دزدیدن رئیسجمهور ونزوئلا بودند!
در همین ارتباط نشریه «والاستریت ژورنال» بامداد دوشنبه به نقل از «منابع مطلع» نوشت که «دونالد ترامپ» از شش ماه قبل دولت ونزوئلا را با ادعای تمایل به مذاکره و توافق فریب داده بود و سپس تجاوز نظامی علیه کاراکاس را انجام داد. به گزارش فارس، والاستریت ژورنال میافزاید: «مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با رویکرد دیپلماتیک درباره ونزوئلا مخالف بود...»
گفتنی است حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان نیز، وسط مذاکره انجام شد!
تهدید همزمان 6 کشور!
ترامپ با اعتماد به نفسی که از عملیات دزدیدن مادورو به دست آورده است، این روزها سایر کشورهای جهان مثل کوبا، مکزیک، کلمبیا، ایران و حتی گرینلند را در اروپا تهدید کرد، آن هم در یک روز! به نوشته خبرگزاری «آناتولی» ترکیه، دونالد ترامپ، هنگام بازگشت از فلوریدا به واشنگتن در جمع خبرنگاران، ونزوئلا را نیز دوباره تهدید کرد و از رودریگز رئیسجمهور موقت ونزوئلا خواست مراقب رفتارش باشد. وی با بیان اینکه «واشنگتن کنترل ونزوئلا را در دست دارد»، گفت: «ما همه امور ونزوئلا را مدیریت خواهیم کرد و این کشور را سامان میدهیم؛ سپس انتخابات در زمان مناسب برگزار خواهد شد.» ترامپ با اشاره به وضعیت فعلی ونزوئلا گفت که کارهای زیادی باید انجام شود و شرکتهای بزرگ نفتی آمریکایی به این کشور خواهند رفت تا میلیاردها دلار پروژه را آغاز کنند! (بخوانید نفت و ثروت طبیعی این کشور را غارت کنند) وی این را هم اضافه کرد که «با دلسی رودریگز، معاون رئیسجمهور ونزوئلا در تماس نزدیک هستیم... خودم هنوز با رودریگز ملاقات نکردهام، اما اعضای کابینهام با او دیدار کردهاند؛ او با ما همکاری میکند.»
ترامپ سپس با تکرار «تهدید» خود مبنی بر اینکه «اگر رودریگز گامهایی علیه منافع آمریکا بردارد، سرنوشت او از مادورو بدتر خواهد شد»، تاکید کرد: «انتظار دارم دولت فعلی ونزوئلا کارهای درست انجام دهد.» به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ در مصاحبهای با نشریه آتلانتیک هم به دلسی رودریگز هشدار داد و گفت: «اگر او کار درست را انجام ندهد، بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت، احتمالاً بدتر از مادورو.» منظور ترامپ از کار درست حرکت رودریگز در مسیر خواستههای آمریکا و تبدیل به یک دولت دستنشانده بیخاصیت است.
اپوزیسیونی که سنگ روی یخ شد
از جمله نکات تاملبرانگیز ماجرای ونزوئلا، وضعیت اپوزیسیون این کشور است که برای نوکری آمریکا، لهله میزدند اما کاخسفید آنها را مثل دستمال یکبارمصرف به دور انداخت. براساس گزارش رسانههای آمریکایی ترامپ علاقهای به سپردن امور ونزوئلا به «مارینا کورینا ماچادو» برنده اخیر جایزه صلح نوبل- که خواستار سرنگونی نظام سیاسی ونزوئلا بود- نشان نداده است. دو نفر از نزدیکان کاخسفید به روزنامه واشنگتنپست گفتند که دلیل عدم علاقه دونالد ترامپ به تقویت رهبر اپوزیسیون ونزوئلا «مارینا ماچادو»، تصمیم او برای گرفتن جایزه صلح نوبل بوده است. طبق گزارش این رسانه، علیرغم تلاشهای اخیر ماچادو و چاپلوسیهایش در قبال ترامپ، ترامپ اهمیتی به او نمیدهد. به گفته یک فرد نزدیک به کاخسفید، اگرچه «ماچادو» در نهایت گفت که صلح نوبل را به ترامپ تقدیم میکند، اما پذیرش این جایزه توسط او «گناه کبیره» بود! ترامپ با ریختن آب پاکی روی دست رهبر اپوزیسیون ونزوئلا گفته است: ماچادو از احترام و حمایت کافی در داخل ونزوئلا برای کنترل این کشور برخوردار نیست و با او همکاری نخواهد شد.
بیانیه رودریگز
اما یک روز پس از سخنرانی تند و انتقادآمیز از اقدامات آمریکا و اعلام این که «دولت ونزوئلا در مقابل تجاوزگری آمریکا مقاومت خواهد کرد»، رئیسجمهور موقت ونزوئلا بیانیهای منتشر کرد که لحنی بسیار نرمتر داشت و خواستار گفتوگو و همزیستی با آمریکا شد! به گزارش ایرنا از نیویورکتایمز، دلسی رودریگز در بیانیهای که در رسانههای اجتماعی منتشر شد، اعلام کرد که ونزوئلا «آرزوی زندگی بدون تهدیدهای خارجی» و «حق حاکمیت را دارد... ما از دولت آمریکا دعوت میکنیم تا در یک دستورکار مشارکتی، با محوریت توسعه مشترک، در چارچوب قوانین بینالمللی و برای تقویت همزیستی پایدار جامعه، با ونزوئلا همکاری کند... مردم و منطقه ما شایسته صلح و گفتوگو هستند، نه جنگ. این همیشه موضع نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا بوده است و در حال حاضر نیز موضع تمام کشور ما است.»
تجمع عظیم مردم خشمگین ونزوئلا
علیرغم موضع ضعیف رودریگز رئیسجمهور موقت ونزوئلا در مقابل تجاوز آشکار آمریکا به کشورش و دزدیدن مادورو، مردم ونزوئلا خشمگین از تجاوز آمریکا به کشورشان به خیابانها آمدهاند و خواستار آزادی مادورو هستند. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری رسمی ونزوئلا، مردم این کشور در نقاط مختلف از جمله کاراکاس به خیابانها آمده و با سر دادن شعارهای ضدآمریکایی، نام مادورو را فریاد میزنند. تظاهرکنندگان ونزوئلایی که عکسهای نیکلاس مادورو را در دست داشتند، خواستار آزادی فوری وی شدند. براساس این گزارش تظاهرکنندگان همچنین، آرامش و صلابت مادورو در هنگام دزدیده شدن را الهامبخش تداوم مقاومت و مبارزه با امپریالسم آمریکا اعلام کردند. مردم ونزوئلا ضمن محکوم کردن تلاش آمریکا برای تسلط بر منابع نفتی منطقه، بر حمایت از دولت کاراکاس در مقابل دولت دونالد ترامپ تاکید کردند. این در حالی است که پیشتر پسر «نیکولاس مادورو»، رئیسجمهور ونزوئلا، روز یکشنبه از هواداران پدرش خواسته بود تا در پی دستگیری رئیس پدر و مادرش توسط آمریکا، به خیابانها بیایند و تظاهرات کنند. «نیکولاس مادورو گوئرا» در این پیام صوتی که در رسانههای اجتماعی منتشر شد، گفت: «ما را در خیابانها خواهید دید، ما را در کنار این مردم خواهید دید، ما را در حال برافراشتن پرچمهای کرامت خواهید دید.»