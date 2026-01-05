یک گروه چپ افراطی به نام «Vulkangruppe» مسئولیت خرابکاری در شبکه برق برلین را برعهده گرفته که برق حدود ۵۰هزار خانوار را در برلین قطع کرده است.

مقامات آلمانی اعلام کردند گروه Vulkangruppe از سال ۲۰۱۱ با چندین آتش‌سوزی در برلین و ایالت براندنبورگ مرتبط بوده و همچنین با حمله به زیرساخت‌های برق کارخانه تسلا در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ ارتباط داشته است. به گزارش «ایسنا»، این گروه در نامه‌ای خطاب به پلیس، اعلام کرد کابل‌های متصل به نیروگاه انرژی در منطقه «لایشترفلده» را به آتش کشیده و این اقدام را «حرکتی در راستای منافع عمومی» توصیف کرده است. این مارکسیست‌های افراطی مدعی شدند با موفقیت یک نیروگاه گاز طبیعی را خراب کردند و این حمله را اقدامی در چارچوب همبستگی بین‌المللی علیه صنعت سوخت‌های فسیلی خواندند. این آتش‌سوزی به کابل‌های برق آسیب زد و باعث قطع برق حدود ۵۰هزار خانوار و ۲هزار واحد تجاری شد. این قطعی ممکن است تا پنجشنبه ادامه داشته باشد.