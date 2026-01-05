آمریکا به لژیونر پینگپنگ ایران ویزا نداد!
لژیونر پینگپنگ ایران که پیش از این سابقه حضور در لیگ آمریکا را داشت، این بار نتوانست ویزا دریافت کند.
امیرحسین هدایی، یکی از بازیکنان شاخص تیم ملی تنیس روی میز ایران در سالهای گذشته که سابقه سه بار حضور در تیمهای لیگ آمریکا را در کارنامه داشته، این بار به خاطر وضع قوانین جدید این کشور موفق به دریافت ویزا نشد. هدایی سال گذشته با تیم «تگزاس اسمش» در لیگ آمریکا عملکرد بسیار خوبی داشت و به لطف همین نمایش ایدهآل امسال با سه پیشنهاد از سایر تیمهای این لیگ مواجه شد که در نهایت با تیم «نیویورک اسلیز» به توافق رسید. هدایی در شرایطی که خود را آماده حضور لیگ آمریکا میکرد، اما موفق به دریافت ویزای سفر به این کشور نشد. او در این باره به خبرگزاری تسنیم گفت: «با اینکه سه بار ویزای اقامتی گرفته بودم، اما با توجه به قانون جدید آمریکا مبنی بر اینکه برای مردم چند کشور ویزا صادر نمیشود، این اتفاق برایم رخ داد و نتوانستم ویزا بگیرم؛ اتفاقی که به لحاظ مالی به ضررم بود. این قانون بعد از امضای قراردادم با تیم «نیویورک اسلیز» وضع شد. در واقع اگر زودتر اجرا میشد، میتوانستم همان چند ماه قبل در لیگهای دیگری مثل سوئد و اسپانیا بازی کنم. با این حال از ابتدای سال 2026 در لیگ سوئد به همراه لیگ فرانسه که از قبل حضور داشتم، بازی خواهم کرد. انشاءالله در لیگ ایران هم بتوانم مقام قهرمانی با سپاهان بهدست بیاورم.»
عدم صدور ویزای هدایی، بازیکن تیم ملی تنیس روی میز ایران در شرایطی که در سالهای گذشته بارها موفق به حضور در لیگ آمریکا شده بود، در آستانه جام جهانی 2026 بار دیگر نگرانیها را برای صدور ویزای همه اعضای تیم ملی فوتبال افزایش داده است.