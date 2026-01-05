«نور مصنوعی شبانه» محرک پنهان استرس مغز و التهاب عروق است
مطالعه جدید هشدار میدهد که حتی قرار گرفتن در معرض مقادیر کمنور مصنوعی در شب میتواند با ایجاد استرس در مغز و التهاب در رگهای خونی، خطر بیماری قلبی را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
به گزارش ایرنا، وبگاه سایتِکدِیلی در گزارشی آورده است: طبق یک مطالعه مقدماتی که در نشست علمی انجمن قلب آمریکا ارائه شد، نور مصنوعی در شب با افزایش فعالیت مراکز استرس در مغز، بروز التهاب در سرخرگها و بالا رفتن خطر ابتلا به بیماریهای قلبیعروقی، مرتبط است.
چرا نور شبانه مهم است؟
نور مصنوعی شبانه که اغلب بهعنوان آلودگی نوری شناخته میشود، در محیطهای شهری امروزی، تقریباً اجتنابناپذیر است. در این پژوهش بیسابقه، دانشمندان با ترکیب تصویربرداری از مغز و دادههای ماهوارهای، یک مسیر زیستی را شناسایی کردند که ممکن است قرار گرفتن در معرض نور شبانه را به بیماری قلبی مرتبط کند.
شادی ابوهاشم، سرپرست این مطالعه از بیمارستان عمومی ماساچوست میگوید: «میدانیم که عوامل محیطی مانند آلودگی هوا و صدا میتوانند از طریق ایجاد استرس بر اعصاب و رگهای خونی تأثیر بگذارند و به بیماری قلبی منجر شوند. آلودگی نوری بسیار شایع است، اما اطلاعات کمی درباره چگونگی تأثیر آن بر قلب داریم.»
یافتههای کلیدی
در این مطالعه، ۴۵۰ بزرگسال بدون سابقه بیماری قلبی با استفاده از پِتاسکن بررسی شدند. نتایج نشان داد افرادی که در معرض سطوح بالاتر نور مصنوعی شبانه قرار داشتند، فعالیت مرتبط با استرس در مغز و التهاب در رگهای خونی بیشتری داشتند. خطر بیماری قلبی به طور پیوسته با افزایش مواجهه با نور بیشتر شد؛ بهطوری که هر افزایش انحراف معیار در نور شبانه، با تقریباً ۳۵ درصد خطر بیشتر بیماری قلبی در پنج سال و ۲۲ درصد خطر بیشتر در ده سال مرتبط بود. این ارتباط حتی پس از در نظر گرفتن عوامل خطر شناختهشده قلبی و سایر تأثیرات اجتماعی و محیطی نیز باقی ماند.
مسیر استرس: پیوند نور و قلب
ابوهاشم توضیح میدهد: «ما یک رابطه تقریباً خطی بین نور شبانه و بیماری قلبی یافتیم: هر چه قرارگیری در معرض نور بیشتر باشد، خطر بالاتر است. حتی افزایشهای متوسط در نور شبانه با استرس بیشتر در مغز و سرخرگها همراه بود. وقتی مغز استرس را درک میکند، سیگنالهایی را فعال میکند که میتواند پاسخ ایمنی را تحریک و رگهای خونی را ملتهب کند. با گذشت زمان، این فرآیند میتواند به سخت شدن سرخرگها و افزایش خطر حمله قلبی و سکته کمک کند.»
راهحلهای فردی و جمعی
در سطح شهرها میتوان با کاهش نورپردازیهای غیرضروری، نصب سایهبان روی چراغهای خیابان برای هدایت نور به سمت زمین و استفاده از چراغهای حساس به حرکت که تنها در زمان نیاز روشن میشوند، تأثیر نور شبانه را کاهش داد.
در سطح فردی، ایجاد یک محیط خواب تاریک و عاری از نور مزاحم، کلیدی است. این کار شامل کاهش نورهای داخلی در شب، تاریک نگه داشتن کامل اتاق خواب، و پرهیز از استفاده از صفحهنمایشهایی مانند تلویزیون، تلفن همراه و تبلت در ساعات منتهی به خواب میشود.
چشمانداز سلامت عمومی
جولیو فرناندِز مِندوزا، کارشناس خواب از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا که در این پژوهش مشارکت نداشته، میگوید: «این یافتهها نوآورانه است و به شواهدی میافزاید که نشان میدهد کاهش قرارگیری در معرض نور مصنوعی بیش از حد در شب یک نگرانی بهداشت عمومی است. این مطالعه یکی از چندین علت ممکن را بررسی کرده که پاسخ مغز ما به استرس است. به نظر میرسد این پاسخ نقش بزرگی در ارتباط نور مصنوعی شبانه با بیماری قلبی ایفا
میکند.»
این پژوهش نشان میدهد آلودگی نوری، فراتر از یک مزاحمت است و میتواند خطر بیماری قلبی را افزایش دهد. پژوهشگران امیدوارند پزشکان و سیاستگذاران، مواجهه با نور شبانه را در تدوین راهبردهای پیشگیری در نظر بگیرند.