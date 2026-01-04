«نظامیان انگلیس و فرانسه در اوکراین باشند» شرط جدید زلنسکی برای پذیرش آتشبس
رئیسجمهور اوکراین در شرط جدیدی برای پذیرش توافق آتشبس اعلام کرد حضور نیروهای فرانسه و انگلیس برای صلح در اوکراین ضروری است.
«ولودیمیر زلنسکی» پس از نشستی با مشاوران رهبران غربی در کییف با بیان اینکه هنوز نسخه نهایی توافقنامه تضمینهای امنیتی وجود ندارد، تاکید کرد که حضور نظامی یک رکن اجباری در هر گونه بسته صلح است. به گزارش ایرنا، از روزنامه «کییف ایندیپندنت»
رئیسجمهوری اوکراین گفت: بدون شک، حضور [نظامی] برای ما مهم
است و بیتردید همه برای این [موضوع] آماده نیستند. با این حال،
حضور [نیروهای خارجی] یکی از عوامل مهم است. وی خاطرنشان کرد
که «حضور نظامی انگلیس و فرانسه در اوکراین اجباری است.»۱۰ تن از
سران کشورهای اروپا از جمله رهبران آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلیس، ماه گذشته پس از نشست خود در برلین در بیانیه مشترکی خواستار اعزام یک نیروی چندملیتی به رهبری اروپا به اوکراین شده بودند. روسیه به صراحت تاکید کرده است که با حضور نظامی کشورهای ناتو در اوکراین به بهانه تضمین امنیتی موافقت نخواهد کرد.