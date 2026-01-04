عراقچی: اقدام آمریکا تروریسم دولتی و تعرض آشکار به حاکمیت و اراده ملی ملت ونزوئلا است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «ایوان خیل پینتو»، وزیر خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات متعاقب تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا گفت‌وگو کردند.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی گفت‌وگوی تلفنی با «ایوان خیل پینتو»، وزیر خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا ضمن محکوم کردن شدید تجاوز نظامی آمریکا علیه ونزوئلا و ربایش رئیس‌جمهور قانونی این کشور و همسرش، این اقدام را مصداق بارز تروریسم دولتی و تعرض آشکار به حاکمیت و اراده ملی ملت ونزوئلا دانست و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم و دولت منتخب ونزوئلا تأکید کرد.

وزیر خارجه ونزوئلا با قدردانی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در اعلام همبستگی با ونزوئلا، تاکید کرد که مردم و دولت ونزوئلا مصمم به دفاع از حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت خود در برابر سیاست‌های قلدرمآبانه و غیرقانونی آمریکا هستند.

ایالات متحده صبح روز شنبه (۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴) در اقدامی که با موجی از واکنش‌های بین‌المللی مواجه شده است، به ونزوئلا حمله کرد و رئیس‌جمهوری این کشور را ربود.

دولت ونزوئلا این اقدام را «تهاجم نظامی» خواند و ضمن اعلام وضعیت اضطراری، خواستار تشکیل نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.

همزمان شماری از کشورها از جمله برخی متحدان آمریکا با واکنش‌های محتاطانه، بر لزوم رعایت اصول حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد تأکید کرده‌اند. ایران، روسیه و چند کشور دیگر نیز اقدام واشنگتن را محکوم و نسبت به پیامدهای آن برای ثبات منطقه و نظام بین‌الملل هشدار داده‌اند.

عراقچی: روابط ایران و گرجستان تاریخی

و مبتنی بر پیوندهای نزدیک مردمی است

خبر دیگر اینکه، سید علی موجانی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در گرجستان، پیش از عزیمت به محل ماموریت با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، موجانی برنامه‌ها و اولویت‌های خود برای تقویت هرچه بیشتر روابط دوجانبه تهران-تفلیس و توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه نیز ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر کشورمان در تفلیس، روابط ایران و گرجستان را تاریخی و مبتنی بر پیوندهای نزدیک مردمی توصیف کرد و بر ضرورت تقویت تعاملات و همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و گردشگری تاکید کرد.

عراقچی هشتم آبان‌ماه سال جاری در نشست دیپلماسی اقتصادی آذربایجان‌شرقی، موجانی به عنوان سفیر ایران در گرجستان معرفی کرد. موجانی دیپلمات و مشاور وزارت امور خارجه بوده است.

تأکید عراقچی بر توسعه مناسبات همه‌جانبه ایران

و جمهوری آذربایجان

همچنین، مجتبی دمیرچی‌لو، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان، روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه با وزیر امور خارجه دیدار داشت.

در این دیدار، سفیر کشورمان گزارشی جامع از آخرین وضعیت روابط دوجانبه، در پی سفر اخیر وزیر امور خارجه به باکو، ارائه کرد.

وزیر امور خارجه نیز با اشاره به دیدارهای سازنده خود با مقامات عالی‌رتبه جمهوری آذربایجان، بر پیشبرد مؤثر رویکرد حسن همسایگی از طریق تقویت و توسعه مستمر مناسبات همه‌جانبه و گسترش رایزنی‌ها در حوزه‌های اقتصادی، ترانزیتی، سیاسی، فرهنگی و انسانی با جمهوری آذربایجان تأکید کرد.

به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه ۱۶ آذرماه به جمهوری آذربایجان سفر و با الهام علی‌اف رئیس‌جمهور و دیگر مقامات این کشور دیدار و درباره مهم‌ترین موضوعات دوجانبه و منطقه‌ای گفت‌وگو کرد.