جریمه یک میلیون و 210 هزار موتورسوار متخلف در تهران طی پاییز امسال

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از یک میلیون و ۲۱۰ هزار فقره اعمال قانون برای موتورسیکلت‌سواران در سه‌ ماهه پاییز امسال خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور با اعلام آمار تخلفات موتورسیکلت‌سواران در سه‌ماهه پاییز امسال اظهار داشت: در این مدت بیش از یک میلیون و ۲۱۰ هزار فقره اعمال قانون برای موتورسیکلت‌ها در سطح پایتخت ثبت شده است که نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی‌تر به انضباط ترافیکی در این حوزه است.

موسوی‌پور با اشاره به مهم‌ترین تخلفات ثبت‌شده، افزود: عدم استفاده از کلاه ایمنی با بیش از ۵۴۶ هزار فقره همچنان در صدر تخلفات قرار دارد؛ موضوعی که بیشترین نقش را در شدت جراحات و مرگ‌ومیر موتورسواران دارد. عبور از محل ممنوع با بیش از ۱۴۴ هزار و ۹۰۰ فقره از دیگر تخلفات پرتکرار بوده است. عبور از خطوط ویژه نیز بیش از ۸۳ هزار و ۸۰۰ فقره ثبت شده که موجب اختلال در حرکت ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌شود. پوشش یا مخدوش‌کردن پلاک با بیش از ۷۷ هزار و ۷۴۰ فقره از تخلفاتی است که معمولاً برای فرار از قانون انجام می‌شود و برخورد با آن با جدیت ادامه دارد. همچنین عبور یا توقف در پیاده‌رو با بیش از ۴۸ هزار فقره از تخلفاتی است که مستقیماً امنیت عابران پیاده را تهدید می‌کند. وی با تأکید بر اینکه بخش زیادی از تصادفات شهری با موتورسیکلت مرتبط است، گفت: رفتارهای پرخطر موتورسواران نه‌‌تنها جان خودشان، بلکه جان عابران و سایر رانندگان را نیز تهدید می‌کند. پلیس با هدف حفظ امنیت شهروندان، برخورد با تخلفات حادثه‌ساز را با جدیت ادامه خواهد داد.