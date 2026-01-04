کد خبر: ۳۲۵۶۲۸
تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
کشف بیش از ۱۶ هزار تُن کالای اساسی احتکاری در 4 عملیات
در اجرای چهار عملیات مختلف در استان تهران در مجموع ۱۶هزار و ۶۸۵ تن انواع کالای اساسی از جمله مرغ، برنج، شکر، نهادههای دامی احتکاری کشف شد.
براساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس امنیت اقتصادی فراجا، این کشفیات به تفکیک شامل ۱۶هزار تن انواع نهادههای دامی، ۳۵۰ تن شکر و ۱۰۶ تن انواع برنجهای وارداتی و ۲۲۹ تن مرغ است. در اجرای این طرح با افراد و شبکههای سازمانیافته متخلف که در زمینه احتکار، پشتفاکتور فروشی، فروش اجباری، عرضه خارج از شبکه و... فعالیت داشتند برخورد شد و در مجموع مسئولان متخلف ۷ شرکت و یک انبار به پرداخت بیش از ۳۱۰میلیارد تومان جریمه محکوم شدند. هموطنان میتوانند اخبار و اطلاعات خود را درخصوص مفاسد و جرایم اقتصادی از جمله احتکار کالای اساسی را با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا به شماره تلفن ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.