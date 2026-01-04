فارسی | العربي | English
اعجوبه دوومیدانی بهترین ورزشکار سال ۲۰۲۵ جهان شد

آرماند دوپلانتیس، پرنده سوئدی به عنوان بهترین ورزشکار سال ۲۰۲۵ جهان انتخاب شد.
آرماند موندو دوپلانتیس، ورزشکار پرش با نیزه سوئدی، برای دومین سال پیاپی با کسب فاصله‌ای دست‌نیافتنی در نظرسنجی سنتی پایان سال که توسط انجمن بین‌المللی خبرنگاران ورزشی (AIPS) برگزار می‌شود، به عنوان بهترین ورزشکار مرد سال AIPS انتخاب شد. در سال ۲۰۲۵، آرماند دوپلانتیس، به نخستین دوومیدانی‌کار پرش با نیزه مرد در تاریخ معاصر تبدیل شد که ۲ سال متوالی هم در سالن و هم در فضای باز بدون شکست باقی مانده است. او امسال چهار رکورد جهانی ثبت کرد: ۶.۲۷ متر در کلرمون-فران، ۶.۲۸ متر در استکهلم، ۶.۲۹ متر در بوداپست و پرشی شگفت‌انگیز به اندازه ۶.۳۰ متر برای کسب سومین عنوان قهرمانی جهانِ پیاپی خود در توکیو. دوپلانتیس از فوریه ۲۰۲۰ تاکنون در مجموع ۱۴ بار رکورد جهانی پرش با میله مردان را شکسته است.
دوپلانتیس که زیر نظر والدینش، گرگ و هلنا، تمرین می‌کند، در فصل ۲۰۲۵ که در ۱۶ مسابقه شکست‌ناپذیر بود، علاوه‌بر اینها سومین قهرمانی پیاپی جهان در سالن را در نانجینگ و پنجمین عنوان متوالی لیگ الماس را در زوریخ به دست آورد. او در مراسم جوایز جهانی دوومیدانی در ۳۰ نوامبر، عنوان بهترین ورزشکار سال این رشته را نیز کسب کرد. کارلوس آلکاراس، تنیسور اسپانیایی و عثمان دمبله، فوتبالیست فرانسوی در این نظرسنجی دوم و سوم شدند. محمدهادی ساروی، کشتی‌گیر فرنگی ایران نیز که برای کسب این عنوان نامزد شده بود، جایی در میان نفرات برتر نداشت.

