اخبار کوتاه از فوتبال
افزایش 5 برابری رقم قرارداد سرگیف در پرسپولیس!
مهاجم ازبکستانی با قراردادی بهمدت یکونیم فصل و رقمی بسیار بیشتر نسبت به فصل گذشته راهی پرسپولیس خواهد شد.
ایگور سرگیف مهاجم تیم ملی ازبکستان، پس از توافق با مدیران باشگاه پرسپولیس، دیروز وارد تهران شد تا تستهای پزشکی خود را پشتسر بگذارد و بهطور رسمی قرارداد خود را با سرخپوشان امضا کند.
سرگیف که با اتمام قراردادش با پاختاکور ازبکستان، بهعنوان بازیکن آزاد راهی پرسپولیس میشود، قراردادی بهمدت یکونیم سال با سرخپوشان امضا خواهد کرد. پیگیریها حاکی از آن است که تمام توافقات بین سرگیف و مدیران باشگاه پرسپولیس انجام شده است اما نکته جالب رقم قرارداد این بازیکن ازبکستانی است. رقم قرارداد ایگور سرگیف 32 ساله با باشگاه پرسپولیس برای یکونیم فصل، یک میلیون و 500 هزار دلار خواهد بود، این در حالی است که رقم قرارداد او در فصل گذشته با باشگاه پاختاکور ازبکستان حدود 300 هزار دلار بوده است و افزایش 5 برابری قرارداد او در پرسپولیس جای پرسش و تأمل دارد.
البته طبق روال قانونی، ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد سرگیف قرار است به ایجنت رسمی او تعلق بگیرد اما نکتهای که توجهها را به خود جلب کرده، شایعاتی است که از حضور فرد یا افراد دیگری در این انتقال حکایت دارد. به گزارش مهر بر اساس این گمانهزنیها شخصی غیر از ایجنت رسمی بازیکن، مسئولیت پشتیبانی و معرفی او در ایران را برعهده داشته و قرار است مبلغی را نیز در قبال این نقش دریافت کند اما در قراردادش نیز به این موضوع اشاره نشده است اما چنین شرایطی برای او در نظر گرفته شده است که در نوع خود جالب توجه است.
انتظار میرود پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، بهصورت شفاف درباره جزئیات این انتقال توضیح دهد در غیر این صورت شعار همیشگی شفافیت در باشگاه پرسپولیس بار دیگر زیر سؤال خواهد رفت و فضای نقلوانتقالاتی این باشگاه همچنان با ابهام و تردید همراه خواهد بود. فضائی که بیش از آنکه روشن باشد، کِدِر به نظر میرسد.