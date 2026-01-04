ثبات قیمت اجاره مسکن در بازار زمستانی

همزمان با اقدام دولت برای اجرای طرح مسکن استیجار عمومی و ورود به فصل زمستان، بازار اجاره تقریبا آرام است و قیمت‌ها نه تنها نسبت به تابستان افزایشی نداشته بلکه به گفته مشاوران املاک در واحدهای

بزرگ متراژ، مقداری کاهش قیمت را هم تجربه کرده‌ایم.

به گزارش ایسنا، با ورود به نیمه دوم سال و آغاز فصول سرما بازار اجاره روزهای آرامی را سپری می‌کند. آن‌طور که مشاوران املاک می‌گویند به دلیل نبود تقاضا نرخ‌های اجاره نسبت به تابستان بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.

با این حال عرضه مسکن اجاره‌ای نیز در مقایسه با نیمه اول سال کاهش نشان می‌دهد و تنوع چندانی در آپارتمان‌های عرضه شده به بازار دیده نمی‌شود.

در حال حاضر عمده آپارتمان‌های موجود در بازار اجاره دارای متراژهای بالا هستند که با نرخ‌های بالا عرضه شده‌اند و متقاضی چندانی ندارند. به همین دلیل استقرار مستاجر در این واحدها بیش از حد معمول طول می‌کشد. بسیاری از این واحدها در آگهی‌های سایت‌های اینترنتی تجدید می‌شوند.

تابستان معمولاً یکی از پررونق‌ترین فصول برای بازار اجاره مسکن است. در این فصل، چندین عامل شامل تعطیلات مدارس و آب و هوای مناسب، موجب افزایش تقاضا برای اجاره مسکن می‌شود.

بسیاری از خانواده‌ها در تابستان به دنبال تغییر محل زندگی و جست‌وجوی خانه‌ای جدید هستند. با توجه به اینکه شرایط آب و هوائی در تابستان مساعدتر است، افراد تمایل بیشتری برای اسباب‌کشی در مقایسه با فصول سرد سال دارند.

پاییز به طور کلی با کاهش تقاضا برای اجاره مسکن همراه است. پس از تعطیلات تابستانی و شروع مدارس، بسیاری از خانواده‌ها به روال عادی خود بازمی‌گردند و تقاضای مسکن کاهش می‌یابد.

با شروع بارش‌ها و سرد شدن هوا در زمستان نیز، افراد کمتر تمایل به جست‌وجوی خانه دارند. تابستان در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد، اصفهان و تبریز اجاره‌بها افزایش می‌یابد. در مقابل، در پاییز و زمستان بازار آرام‌تر می‌شود و مالکان مجبور به کاهش قیمت‌ها برای جذب مستأجران هستند.