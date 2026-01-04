پرداختی کمک مستمری هنرمندان افزایش یافت

سید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از ۲ برابر شدن پرداختی‌ها کمک مستمری و تکریم هنرمندان خبر داد و گفت: به دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، این افزایش همزمان با میلاد خجسته حضرت علی(ع) و با توجه به پیش‌بینی‌های به عمل آمده برای تأمین منابع و اخذ مصوبات لازم از دی اجرا خواهد شد.

وی پرداخت مقرری ماهانه به پیشکسوتان حوزه فرهنگ و هنر را یکی از اقدامات حمایتی مهم صندوق برشمرد و افزود: صندوق اعتباری هنر در راستای پاسداشت جایگاه هنرمندان پیشکسوت، برنامه‌ای مستمر تحت عنوان طرح تکریم و کمک مستمری اجرا می‌کند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به خدمات طرح تکریم گفت: مطابق آئین‌نامه، این طرح به هنرمندان، نویسندگان و شاعران صاحب سبک و فرهیخته‌ای اختصاص دارد که دارای نشان درجه یک هنری هستند. با وجود محدودیت منابع، با تأکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر ارتقای منزلت و حمایت از پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر، با تأمین منابع مورد نیاز، مبلغ پرداختی مشمولان این طرح به میزان ۲ برابر افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ادامه طرح کمک مستمری (سلوا) را یکی دیگر از برنامه‌های حمایتی صندوق اعتباری هنر عنوان کرد و افزود: مطابق آئین‌نامه، این طرح برای حمایت از اعضایی است که به دلایلی مانند کهولت سن، بیماری یا ناتوانی جسمی، از کار افتادگی و عائله‌مندی، قادر به تأمین حداقل معاش زندگی خود نیستند. مبلغ دریافتی ماهانه مشمولان این طرح نیز ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد.

پوراحمدی در پایان ضمن قدردانی از همراهی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: صندوق اعتباری هنر با برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر متعهد است، ارائه خدمات به هنرمندان را استمرار بخشد و همزمان کیفیت و کمیت این خدمات را افزایش دهد تا نیازهای این قشر فرهیخته در حد امکان پاسخ داده شود. بنا بر دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، این افزایش همزمان با میلاد خجسته حضرت علی(ع) و با توجه به پیش‌بینی‌های به عمل آمده برای تأمین منابع و اخذ مصوبات لازم از دی‌ماه اجرا خواهد شد.