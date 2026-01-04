معاون اول رئیس‌جمهور به اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی در راستای حل مشکلات معیشتی اشاره کرد و گفت: یارانه‌ای که به کالاهای اساسی اختصاص می‌دادیم به دست مردم نمی‌رسید و طی گزارش‌ها تورم کالاهای اساسی بیشتر از سایر کالاها بود و بخشی که بنا بود در اختیار دولت باشد، تورم آن از سایر بخش‌ها بیشتر بود که نشان می‌داد باید در پرداخت یارانه‌ها بهتر عمل می‌کردیم. جمع‌بندی دولت بر این مبنا بود که یارانه را به انتهای زنجیره انتقال دهیم و به جای واسطه‌ها به دست مصرف‌کننده‌ها برسد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار که وزرای صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید سلیمانی افزود: سردار سلیمانی چهره انقلابی، متعهد، متدین و به یادماندنی بود که الگویی از جوانان و رزمندگان دلیر اسلام است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تبریک میلاد حضرت علی‌(ع) و سال جدید میلادی و تولد حضرت مسیح‌(ع) به همزمانی این دو مناسبت اشاره کرد و بیان داشت: حاکمیت ارزش‌های الهی و انسانی و اعتنا به کرامت انسان‌ها و صلح نوع‌دوست ویژگی مشترک بین همه پیامبران است. اگرچه امروز دنیا با شرایطی رو‌به‌رو است که بخشی از کسانی که باید دنباله‌روی این انبیای بزرگ باشند اما در مقابل پیامبران هستند و صفات رذیله و جرم و جنایت را در برخی از حکام کشورهای جهان مشاهده می‌کنیم که یک کشوری به خود اجازه می‌دهد رئیس‌جمهور کشور دیگری را برباید که نهایت رفتار یک تمدن غربی است که به همین دلیل جوانان نباید فریب شعارهای آزادی و حقوق بشر آنها را بخورند.

به گزارش مهر، عارف با اشاره به اینکه رفتار این حکام برای ما که با جنایت دولت‌ها و تمدن آنها در قرن اخیر رو‌به‌رو بودیم آشنا است، گفت: رفتار این دولت‌ها در غزه نیز در امتداد همین مسیر است و از نخبگان جهان به ویژه در حوزه حقوق بشر تعجب می‌کنیم که جنبش و حرکتی از آنها در جهان مشاهده نمی‌شود.

وی عارف با اشاره به تحریم‌های خشن و ظالمانه دولت آمریکا علیه مردم ایران تصریح کرد: نگاه و راهبرد ویژه دولت و کشور تأمین نیازهای اولیه زندگی شرافتمندانه برای مردم است که شعار معیشت نیز در این چارچوب قرار دارد. دولت چهاردهم در کنار اجرای برنامه هفتم پیشرفت اولویت معیشت مردم را در دستور کار قرار داد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه به شعار وفاق ملی تاکید داریم و البته اذعان داریم که کشور با نارسایی‌هایی رو‌به‌رو است، گفت: اعتراض و انتقاد را پذیرا هستیم و این ظرفیت نظام است که در فرمایشات مقام معظم رهبری در روز گذشته نیز شنیدیم که اعتراض حق مردم است و دولت از ابتدای کار خود این مسئله را پیگیری کرده است اما عده‌ای به دنبال سوء‌استفاده هستند و با نفوذ به دنبال به خشونت کشاندن اعتراضات هستند که باید هوشیار بود.

عارف خاطرنشان کرد: دولت حق انتقاد و اعتراض را به رسمیت می‌شناسد و این ظرفیت انقلاب ما است که نمی‌توانیم با توجه به سیره ائمه به غیر از این مسیر حرکت کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه از جوانان انتظار داریم که در دام دشمنان نیفتند، تاکید کرد: از ابتدای آغاز نهضت امام خمینی(ره) دو جبهه بازار در کنار جوانان و دانشگاهیان از وفادارترین گروه‌ها به بنیانگذار کبیر انقلاب و آرمان‌های انقلاب اسلامی بودند که هر دو بخش اثر متقابل بر روی یکدیگر داشتند و در کنار یکدیگر بودند.

عارف با اشاره به اینکه در ستاد تنظیم بازار و هر زمان که مسئله‌ای به وجود می‌آمد به اصناف مراجعه کردیم و این قشر از جامعه تمام‌قد برای کمک به دولت و ملت به میدان آمدند، تصریح کرد: کسانی که به دنبال این بودند تا در دانشگاه‌ها نفوذ کنند، این بار به دنبال نفوذ در قشر بازاریان هستند و در جلساتی که دکتر پزشکیان با این دو قشر از جامعه برگزار کرده است آنها به‌خوبی دریافتند که انقلاب اسلامی از خود آنان است و در روزهای گذشته درخشیدند و امیدواریم حوادث اخیر با هوشیاری این دو بخش مهم و در راستای منافع ملی مدیریت شود.

وی به اولویت توجه به معیشت مردم در دولت چهاردهم و ستاد تنظیم بازار اشاره و تاکید کرد: یارانه‌ای که به کالاهای اساسی اختصاص می‌دادیم به دست مردم نمی‌رسید و طی گزارش‌ها تورم کالاهای اساسی بیشتر از سایر کالاها بود و بخشی که بنا بود در اختیار دولت باشد، تورم آن از سایر بخش‌ها بیشتر بود که نشان می‌داد باید در پرداخت یارانه‌ها بهتر عمل می‌کردیم. جمع‌بندی دولت بر این مبنا بود که یارانه را به انتهای زنجیره انتقال دهیم و به جای واسطه‌ها به دست مصرف‌کننده‌ها برسد.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: برخی که مسئول تهیه کالاهای اساسی بودند، به‌خوبی همراهی نکردند و ما در هشت ماه گذشته گلایه‌هایی داریم که عده‌ای سوء‌استفاده کردند و کالاها را جمع‌آوری کرده و یا در بازار توزیع نکردند که امیدواریم متنبه شوند و از مردم عذرخواهی کنند.

عارف با اشاره به برگزاری جلسات با نهادها و گروه‌های مختلف برای اختصاص یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره مصرف، تصریح کرد: در ماه‌های گذشته درخصوص بخشی از یارانه‌ها طبق تصریح قانون برنامه هفتم پیشرفت تصمیم‌گیری کرده بودیم اما در زمینه سایر کالاها تصمیم‌گیری بر این مبنا شد که به انتهای زنجیره تعلق گیرد و این یک تصمیم اقتصادی دولت است که تمام بدنه دولت چهاردهم درگیر این مسئله هستند.

وی خاطرنشان کرد: جلسات متعددی با بخش تولید و توزیع و مصرف‌کنندگان برگزار شد و به این نتیجه رسیدیم که همان‌طوری که در زمان اصلاح قیمت بنزین تعهد دادیم، کل یارانه در اصلاحات ساختاری و منابع آزاد شده در اختیار مردم قرار گیرد، در این طرح جدید دولت نیز همین راهبرد در دستور کار قرار گرفته است و منابع آزاد شده به انتهای زنجیره مصرف داده می‌شود.

عارف گفت: بنای دولت در این طرح این است که گزینشی عمل نشود و همه مردم که یارانه می‌گیرند و یا اطلاعات یارانه‌ای خود را ارائه کرده‌اند و همچنین کارمندان دولت را پوشش بدهیم و مابقی آحاد جامعه نیز در صورت تمایل می‌توانند از این طرح کالابرگ بهره‌مند شوند که در چهار ماه آینده ماهی یک میلیون تومان از مبالغ آزاد شده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز ادامه داد: کارگروه مسئول اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیک مسئولیت دارد تا در صورت نیاز، غیر از اجرای این طرح، یک سبد کالای اضافی نیز در اختیار مردم قرار بدهد.

عارف تاکید کرد: به کارگروه ویژه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اختیار ویژه دادیم که در صورت نیاز اصلاحات لازم را در طول اجرای این طرح انجام دهد و این تصمیم بنای خرد جمعی دولت در چهار ماه گذشته با همفکری نهادهای مختلف است و در صورت نیاز به اصلاح، با نظر مردم انجام خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: جلسات مختلف برای توجیه استانداران و همچنین نهادهای وابسته به ستاد تنظیم بازار و نظارتی برگزار شده است تا بتوانیم این مرحله را با دقت و انگیزه‌ای که در این طرح وجود دارد اجرائی کنیم و در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور گام‌های بلندتر و جدی

عارف اشاره به اینکه الگوی ما در مقابله با تهدیدات اقتصادی دشمنان، همکاری، وحدت و همدلی مردم، رهبری و جبهه نظامی در جنگ ۱۲ روزه است، اظهار داشت: امروز با تهدیدات نرم دشمنان و در رأس آن اقتصاد رو‌به‌رو هستیم و دشمنان به دنبال مشکل‌آفرینی در معیشت مردم هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر نظارت جدی برای جلوگیری از سوءاستفاده عده‌ای سودجو در بازار تاکید کرد: نظارت یک اصل ضروری است و بهترین ابزار نظارت نیز اصناف و بازاریان در کنار نهادهای نظارتی هستند.

همچنین در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، درخصوص نحوه چگونگی اجرا، نظارت و قیمت‌گذاری طرح جدید کالابرگ الکترونیکی دولت بحث و تصمیم‌گیری شد.