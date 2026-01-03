کیهان و خوانندگان
* فرمانده سابق نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در مورد قدرت موشکی کشورمان گفته فعلاً باید بحث هستهای ایران را کنار بگذاریم. مسئله اصلی، قدرت موشکی ایران است. ما دیدیم این موشکها چه میکنند و چقدر ویرانگرند. این اعتراف، نه تحلیل رسانهای است و نه بزرگنمایی تبلیغاتی؛ بلکه صدای لرزان دشمنی است که توان و قدرت را با چشم خود دیده است.
توفیقی
*آنچه که این روزها آمریکا و اسرائیل را رنج میدهد این است که هر دو به دنبال سرنگونی نظام بودند و با هدف سرنگونی ایران جنگ به راه انداختند. اما ایران بسیار قدرتمند ظاهر شد. نه تنها موفق به سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی نشدند بلکه آسیب دیدند و به عقب برگشتند.
تیموری
* بودجهای که رژیم اسرائیل برای هاسبارا در سال 2026 درنظر گرفته 729 میلیون دلار است. تقریباً 5 برابر بودجۀ امسال. افراد عادی جامعه به کنار خدا وکیلی از خواص جامعه و کسانی که دستاندرکار ترسیم و تدوین آرایش جنگی رسانهای هستند، چند نفرشان کلمۀ هاسبارا به گوششان خورده است.
مصری
*مردم حق دارند نسبت به وضعیت موجود معترض باشند. ولی خدا را شکر مردم و کسبه واقعی به دنبال اغتشاش نیستند چند مورد را شاهد بودیم که عدهای قصد داشتند تجمعات رو به سمت آشوب و اغتشاش ببرند که خود مردم و کسبه جوابشان را دادند و از تجمع بیرونشون کردند.
تقیپور
* دلار افسار گسیخته مخصوصاً در یک ماه اخیر، سفر نتانیاهو به آمریکا برای هماهنگی برنامهها علیه ایران، یکی از بزرگترین حملات سایبری جهان علیه زیرساخت ارتباطات، تحرکات هرچند محدود آشوب و... همه در یک پازلند!
حاجعلیبیگی
* روزنامه صهیونیستی معاریو: نتانیاهو تحولات ایران را با دقت رصد میکند! وقتی شیطانکی چون نتانیاهوی قاتل 1100شهید، رصد میکند هر عاقلی میفهمد که چه دستهای کثیفی پشت صحنه برپایی اغتشاشات است و این کار در کجاها ریشه دارد.
جواهری
* توهین و نسبت ناروا به دولت خدوم شهید رئیسی که با رأی ملت و تأیید نظام انتخاب شده و بارها مورد تمجید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته توسط یک عنصر نامطلوب اصلاحطلب در حضور آقای پزشکیان مصداق تحریف واقعیت و جسارت به شعور عمومی است. در ضمن صیانت از حرمت خادمان ملت، فراتر از دفاع از یک فرد یا دوره خاص است و پاسداری از شأن جمهوری اسلامی و سلامت فضای سیاسی کشور را شامل میشود.
محمدنژاد
* مردم، هم مسئولان را نقد میکنند و هم مطالبه دارند، اما سرنوشتشان را به دست دشمنان عنود نمیدهند که نطفه آنها با خون و جنایت و کودککشی بسته شده است. این آگاهی و بصیرت، همان سدی هست که همه نقشهها، پشت آن متوقف میشود.
سلمانی
* نفتالی بنت، نخستوزیر سابق رژیم صهیونیستی خطاب به مردم ایران حرف مفت زده که برخیزید، جهان آزاد در کنار شما ایستاده است! واقعاً چقدر خندهدار است که یک جنایتکار، قاتل هزاران نفر به خود جرأت داده که به ملت فهیم ایران خطاب کند؛ قیام کنید که ما پشت شما هستیم! خدا نیاورد آن روزی که ملت شهیدپرور و قهرمان ما، پشتیبان خبیث و جنایتکاری چون شما داشته باشد.
رضایتی
* به سردمداران ظلم و ستم جهان توصیه میکنم از سرنوشت هیتلر عبرت بگیرند و راهی که او طی کرد را مجدداً انتخاب نکنند که به سرنوشت او دچار شوند.
حیدری
* جبهه باطل ایاماللههای انقلاب را، روز 22 بهمن، روز 13آبان، روز 19دی، روز ۹ دی، روز 29 بهمن تبریز، روز تشییع شهید سردار سلیمانی، روز تشییع شهید حججی، و... غالباً کتمان و انکار میکنند؟! چرا که خفاشان طاقت دیدن نور را ندارند!
قربانخانی
* با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب، همه باید به دولت کمک کنند تا با اتخاذ تصمیماتی که منجر به کاهش مشکلات اقتصادی شود، گام بردارد و حرکت کند. تضعیف اتحاد در شرایطی که زمان زیادی از جنگ ۱۲ روزه شیطان بزرگ و سگ هارش نگذشته، خدای نکرده حرکت درمسیر دشمن است و باید از آن اجتناب شود.
تاجیانی
*مشکلات امروز را نباید پای انقلاب نوشت، بلکه باید پای تصمیمها و انتخابهایی گذاشت که از روح انقلاب فاصله گرفتند. اگر مردم، در انتخاب خود معیارهای انقلابی را در نظر میگرفتند، دلار و فشار تحریم، تعیینکننده زندگی امروز ما نبود.
خلجانی
* این احتمال میرود که برخی اصلاحاتیها با هدایت آقای روحانی میخواهند دولتی که اصلاحطلب است اما شعار آنها یعنی تن دادن به مذاکره ذلتبار و بدون چون چرا با آمریکا را نمایندگی نمیکند به هر طریق ممکن زمینگیر کنند. حواسمان باشد ناخودآگاه پیاده نظام آنها نباشیم.
لسانی
* اگر هوشیار نباشیم و از مشکلات اقتصادی مردم گرهگشایی نشود چه بسا گرانی دلار و نهادههای دامی زمینهساز توطئه جدید آمریکا و اسرائیل به قصد آسیب به ایران بشود.
ستوده
* در حالی رئیسجمهور عدد ۶ میلیارد دلار واردات بنزین را مطرح میکند که دیوان محاسبات میگوید کل واردات ۱,۸ میلیارد دلار است. این اختلاف، عدد کمی نیست، میتواند روایت و آماری غلط باشد برای توجیه تصمیمات غلط در سطح ملی. رئیسجمهور محترم اگر فکری به حال اتاق فکر و کانال ورودی اطلاعاتش نکند، ناخواسته تبدیل به ابزار اجرای همان سیاستهایی میشود که سالهاست کشور را به این ناترازیها رساندهاند.
گلابی
*بخش قابل توجهی از مصرف بنزین نه برای نیازهای ضروری، بلکه برای رفتارهایی مثل دور دور کردن، ترددهای غیرضروری و استفاده نمایشی از خودرو انجام میشود. رفتاری که عملاً به معنای سوزاندن مستقیم ثروت ملی است. از منظر آماری، ایران روزانه حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین مصرف میکند. عددی که ایران را در ردیف پرمصرفترین کشورهای جهان قرار داده است.
مصباح
* بازنشسته تأمین اجتماعی با 32 سال سابقه با 5 فرزند و 11 نوه و حقوق 15 میلیون و چهارصد هزار تومانی! که سبد کالایمان را هم حذف کردهاند و سایت اعتراض را هم بستهاند! از مجلس و دولت درخواست میشود در افزایش حقوقها رعایت انصاف و اعتدال را
در نظر بگیرند.
توکلی