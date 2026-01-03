فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۵۴۵
تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
رئیس پلیس فتا هشدار داد

افزایش جعل تصاویر منتسب به پلیس و نیروهای نظامی در فضای مجازی با هوش مصنوعی

رئیس پلیس فتا فراجا نسبت به افزایش تولید و انتشار تصاویر و ویدئوهای جعلی مبتنی بر هوش مصنوعی با انتساب دروغین به فرماندهان، مدیران و مأموران نظامی و انتظامی در فضای مجازی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار وحید مجید با اشاره به گزارش‌های واصله و بررسی‌های تخصصی کارشناسان پلیس فتا اعلام کرد: در روزهای اخیر صفحاتی در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه اینستاگرام، با سوءاستفاده از فناوری‌های نوین هوش مصنوعی، اقدام به ساخت تصاویر و ویدئوهای کاملاً جعلی کرده‌اند که به‌صورت کذب به فرماندهان و مدیران پلیس و نیروهای نظامی منتسب می‌شود.
مجید افزود: این محتواهای جعلی با هدف ایجاد شبهه، القای اخبار نادرست و برهم‌زدن آرامش روانی جامعه تولید و منتشر می‌شوند و هیچ‌گونه ارتباطی با واقعیت یا مأموران و مسئولان نیروهای مسلح  ندارند.
وی با تأکید بر اینکه تشخیص این نوع جعل‌ها برای بسیاری از کاربران عادی دشوار است، ادامه داد: سوءاستفاده‌کنندگان از توانمندی‌های هوش مصنوعی، اقدام به فریب افکار عمومی می‌کنند که این موضوع می‌تواند منجر به تشویش اذهان عمومی ‌شود.
رئیس پلیس فتا فراجا گفت: براساس قوانین جاری کشور، تولید، انتشار و حتی بازنشر آگاهانه تصاویر و ویدئوهای جعلی منتسب به اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم بوده و پرونده‌های مربوطه به‌صورت جدی و بدون اغماض در حال رسیدگی است.
سردار مجید از شهروندان خواست پیش از انتشار هرگونه محتوا در فضای مجازی، از صحت آن اطمینان حاصل کرده و از بازنشر تصاویر و ویدئوهای تأییدنشده، به‌ویژه موارد منتسب به پلیس، نیروهای نظامی و سایر دستگاه‌های رسمی، خودداری کنند.
وی افزود: مشارکت و هوشیاری مردم نقش مهمی در سالم‌سازی فضای سایبری دارد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سایت fata.gov.ir یا تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش کنند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

تصویر حالات انسان در حشر و قیامت

نبـرد آخرالزمانی!

رهایی ماشین گیر کرده در برف با حفظ خونسردی و توجه به نکات حیاتی

«محمدِ دیگر»

استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی

حاج قاسم فقط آیینه خورشید نبود

تفاوت جود و عدالت

ترجمـه بـه فرمـان بیگانـه

اندیشه رجعت در اسلام

مردانی که ماندگار شدند