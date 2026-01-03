شاهین ایزدیار: بعد از ۳ مدالِ ناگویا خداحافظی میکنم
رکورددار پاراشنا ایران که ۲۴ مدال بازیهای پاراآسیایی را در کارنامه دارد با اشاره به تصمیمش برای خداحافظی بعد از بازیهای ۲۰۲۶ ناگویا، در مورد برنامهاش برای حضور در این بازیها توضیح داد.
شاهین ایزدیار در تازهترین صحبتهای خود اظهار داشت: بازیهای پاراآسیایی آخرین رویدادی است که همراه با تیم ملی پاراشنا در آن شرکت میکنم. بعد از این بازیها از دنیای قهرمانی خداحافظی میکنم. به همین دلیل برایم مهم است که آمادهتر از همیشه به ناگویا بروم و بتوانم در آخرین حضورم در این بازیها هم مدالآور شوم. ملیپوش پاراشنا ایران که با ۲۴ مدال پاراآسیایی رکورددار این رشته در ایران به حساب میآید در مورد «برنامهاش برای بازیهای پاراآسیایی و اینکه در چه موادی شرکت میکند؟»، گفت: نسبت به ادوار گذشته بازیهای پاراآسیایی در تعداد مادههای کمتری شرکت میکنم. ۵۰ متر کرال سینه، ۱۰۰ متر کرال سینه و ۱۰۰ متر قورباغه سه مادهای است که میخواهم در ناگویا در آنها به آب بزنم. البته تصمیم نهائی را با نظر کادر فنی میگیریم اما به احتمال ۹۹ درصد در همین مادهها با حریفانم رقابت میکنم و بر همین اساس تمریناتم را در همین مادهها دنبال میکنم. در هانگژو فقط در یک ماده مدال نگرفتم و با ۲ نقره و ۳ برنز به کارم پایان دادم. در ادوار قبل از آن هم در حداکثر مادهها شرکت داشتم مثل بازیهای پاراآسیایی ۲۰۱۸ اندونزی که ۶ طلا و یک برنز هم گرفتم اما به خاطر برخی مسائل تصمیم گرفتم در ناگویا در تعداد مادههای کمتری شرکت داشته باشم تا بتوانم روی کیفیت حضورم در همین اندک مادهها متمرکز شوم.