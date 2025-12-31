اسرائیل آماده جنگ با ایران نیست و شاید بیدفاعتر از جنگ 12 روزه باشد
بر خلاف فضاسازیهای رسانهای مبنی بر آساننمایی حمله دوباره اسرائیل به ایران با چراغ سبز ترامپ، یک روزنامه صهیونیستی فاش کرد اسرائیل و آمریکا، همچنان با معضلی جدی و مشکل کمبود مهمات رهگیر و زمان طولانی تولید آنها روبهرو هستند.
روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی تاکید کرد: در میان تهدیدهای نبرد جدید با ایران، کارشناسان هشدار میدهند که دفاع موشکی ممکن است آماده نباشد و اسرائیل بیدفاعتر از جنگ 12 روزه باشد.
این روزنامه نوشت: با بازسازی زرادخانه تهران و کاهش تدارکات رهگیر آمریکا و کند شدن تأمین مجدد آن، تحلیلگران میگویند جنگ دیگری ممکن است چالش بیشتری برای جبهه داخلی اسرائیل ایجاد کند.
تحلیلگران به طور فزایندهای باور دارند که ممکن است رویارویی تازهای با ایران در راه باشد. اما جنگ جدید ممکن است اسرائیل را کمتر مجهز کند تا در برابر تهدید موشکی هنوز قدرتمند تهران از خود دفاع کند، نسبت به دور ۱۲ روزه نبرد در بهار.
درگیری ژوئن نه تنها وسعت تهدید موشکی ایران را آشکار کرد، بلکه محدودیتهای دفاعهای موجود در برابر آن را نیز آشکار ساخت. در حالی که تهران به بازسازی و تنظیم عملیات موشکی خود پرداخته، اسرائیل و ایالات متحده همچنان به دلیل کاهش ذخایر رهگیر و زمانبندی طولانی تولید محدود هستند.
بر اساس گزارشی در اکتبر CNN چندین محموله سدیم پرکلرات
- ماده کلیدی تولید سوخت جامد موشکهای میان برد متعارف ایران - از چین به بندرعباس ایران رسید. اخیراً، انبیسی گزارش داد که مقامات اسرائیلی نگران برنامه رو به رشد موشکهای بالستیک ایران هستند. گزارش دیگری گفته که ایران در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ موشک بالستیک دارد، تقریباً همان تعداد موشک که در آستانه جنگ ۱۲ روزه داشت.
تحلیلگران نتیجه گرفتهاند که خسارتی که اسرائیل به برنامه موشکهای بالستیک ایران در جریان درگیری با جمهوری اسلامی وارد کرده، «کمتر شدید» از آن چیزی است که در ابتدا ارزیابی شده بود.
آری سیکورل، معاون مدیر سیاست خارجی در مؤسسه یهودی برای امور امنیت ملی (JINSA) گفت: «این یک نگرانی بسیار واقعی است.هم اسرائیل و هم آمریکا مقدار عظیمی از ذخایر رهگیر خود را استفاده کردند... ما هنوز خیلی عقب هستیم در تأمین مجدد برای بازگشت به آنچه قبلاً داشتیم.»
بر اساس گزارشها، نیروهای آمریکایی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ موشک تاد شلیک کردهاند. این مجموعا تقریباً یک چهارم ذخیره رهگیر THAAD آمریکا را در طول ۱۲ روز درگیری مصرف کرده است.
با این حال، حداقل ۳۶ موشک از آرایه دفاعی عبور کرده و مناطق مسکونی را هدف قرار دادهاند که ۳۲ نفر را کشته و بیش از ۳۰۰۰ نفر را زخمی کرده است، طبق گفته مقامات بهداشتی و بیمارستانها. این موشکها همراه با یک حمله موفق پهپادی، به ۲۳۰۵ خانه در ۲۴۰ ساختمان، خسارت وارد کردند و بیش از ۱۳۰۰۰ اسرائیلی را آواره کردند.
به گفته سیکورل، این درگیری درس سختی را برای اسرائیل و متحدانش برجسته کرد: «آنچه قبلاً داشتیم کافی نیست، آن پایه کافی نیست. حجم زیاد رهگیرهای مورد نیاز، محدودیتهای فرضیات موجود دفاع موشکی را در برابر حملات موشکی مداوم و با شدت بالا آشکار میکند». جنگ ۱۲ روزه گذشته، نه تنها ابعاد تهدید موشکی ایران را آشکار کرد، بلکه محدودیتهای سامانههای دفاعی کنونی اسرائیل را هم نشان داد؛ سامانههای پدافندی اسرائیل، در صورت بروز درگیری جدید با ایران، احتمالا آماده نیستند؛ در حالی که ایران در ماههای اخیر به بازسازی و تنظیم مجدد خطوط تولید موشکهای خود پرداخته، اسرائیل و آمریکا، همچنان با مشکل کمبود مهمات رهگیر اینترسپتور و زمان طولانی تولید آنها روبهرو هستند.