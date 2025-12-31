ورودی شرقی ایستگاه مترو ۱۵ خرداد در محدوده چهارراه گلوبندک و ورودی جنوبی ایستگاه مترو هلال احمر با هدف تسهیل دسترسی شهروندان روز چهارشنبه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ورودی شرقی ایستگاه مترو ۱۵ خرداد در محدوده چهارراه گلوبندک و ورودی جنوبی ایستگاه مترو هلال‌احمر در نبش خیابان شهید قدمی با هدف تسهیل دسترسی شهروندان، افزایش ایمنی تردد عابران پیاده و پاسخ به مطالبات مردمی، روز چهارشنبه به بهره‌برداری رسید؛ پروژه‌هایی که با همکاری شهرداری تهران، شرکت مترو و پس از تصویب در مراجع ذی‌ربط شهری اجرا شده‌اند.

ورودی شرقی ایستگاه ۱۵ خرداد

بر‌اساس درخواست‌های مکرر شهروندان در محدوده بازار بزرگ تهران که از طریق سامانه ۱۳۷ وصول شده است، تفاهمنامه‌ای با موضوع ساخت و نصب سازه کیوسک ورودی شرقی و تجهیز زیرگذر گلوبندک به دو دستگاه پله برقی، بین منطقه ۱۲ شهرداری تهران و شرکت مترو تهران منعقد و با همکاری شهرداری مناطق ۲ و ۱۲ به انجام رسید. این زیرگذر در مجاورت ایستگاه مترو پانزده خرداد قرار داشته و ضمن ایمن‌سازی تردد عابران پیاده، روند دسترسی مسافران ایستگاه مترو به معابر پیرامونی و بازار را بهبود می‌بخشد.

روزانه چند صد هزار نفر در محدوده چهارراه گلوبندک تردد داشته و احداث این سازه حمل‌ونقلی ضمن کاهش ازدحام جمعیت در معابر رو سطحی، دسترسی به ایستگاه مترو ۱۵ خرداد را نیز تسهیل می‌کند.

ورودی جنوبی ایستگاه مترو هلال ‌احمر

ورودی دوم ایستگاه مترو هلال ‌احمر با صرف هزینه‌ای در حدود ۱۸۰ میلیارد تومان مورد بهره‌برداری قرار گرفت این ورودی، تردد عابران پیاده در خیابان هلال ‌احمر برای رسیدن به ایستگاه مترو را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. ایستگاه مترو هلال‌احمر با تکمیل ورودی نخست آن در اسفندماه ۱۳۹۷ به بهره‌برداری رسید و از همان موقع، برنامه‌ریزی برای ساخت ورودی جنوبی ایستگاه مذکور قرار گرفت.

احداث و تکمیل این ورودی فارغ از رعایت الزامات پدافند غیرعامل برای ایستگاه‌های مترو، مشکل تردد پرخطر عابران پیاده از عرض خیابان هلال‌احمر را برطرف خواهد ساخت؛ خصوصاً با توجه به عبور و مرور اتوبوس‌های حامل مسافران ایستگاه هلال‌احمر که درخواست‌های زیادی مبنی بر راه‌اندازی ورودی جنوبی آن داشتند.