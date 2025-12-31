وزیر بهداشت اعلام کرد تلاش بر این است که داروهای مشمول بیمه و ضروری افزایش قیمت نداشته باشند، در حالی که داروهای وارداتی خارج از فهرست بیمه ممکن است تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار گیرند.

به گزارش وبدا، محمدرضا ظفرقندی در حاشیه آیین افتتاح پانزدهمین المپیاد ورزشی دختران دانشجوی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور، با تاکید بر اهمیت ایجاد محیط دانشگاهی پویا و با نشاط گفت: هدف ما این است که دانشجویان علوم‌پزشکی در دوران تحصیل علاوه ‌بر تمرکز بر آموزش و درس، بتوانند در فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیز مشارکت داشته باشند.

ظفرقندی افزود: پس از 6 سال وقفه در برگزاری جشنواره‌ها و المپیادهای ورزشی، تلاش داریم با همکاری وزارت ورزش و جوانان و بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود، فضاهای ورزشی مناسب و گسترده‌ای برای دانشجویان سراسر کشور فراهم کنیم تا هم تحصیل و هم نشاط و ورزش دانشجویان همزمان تأمین شود. وی درباره افزایش قیمت و کمبود دارو نیز اظهار داشت: تلاش ما بر این است که داروهای مشمول بیمه و موجود در لیست دارویی، افزایش قیمت نداشته باشند. داروهایی که وارداتی هستند و خارج از لیست بیمه قرار دارند، ممکن است تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار گیرند، اما سیاست اصلی ما حفظ ثبات قیمت داروهای ضروری برای بیماران است.