معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: افتخار می‌کنم به اینکه سرمربی تیم ملی فوتبال، ایرانی است.

سید محمد شروین اسبقیان در سی‌وسومین مجمع عمومی فدراسیون فوتبال اظهار داشت: به عنوان کسی که بیش از 40 سال است در ورزش قهرمانی حضور دارم و ورزش قهرمانی و کار مربیگری را انجام دادم و مربی تیم ملی در رشته تخصصی خودم بودم، افتخار می‌کنم که سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان، ایرانی است. این موضوع خواسته رهبر انقلاب است و ایشان فرمودند در شرایطی که ما چهره‌های علمی قدر و قوی داریم ترجیحا باید در تیم ملی از مربی ایرانی استفاده شود.

اسبقیان عنوان کرد: امیر قلعه‌نویی با من هم سن و سال هست و از زمان شروع کارش تا زمانی که به تیم ملی رسید شناخت دارم، بازیکنی زحمتکش و متدین بود و از این بابت از فدراسیون فوتبال به سهم خودم قدردانم که یک فرزند ایران را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال انتخاب کرده است. این موضوع برای ما افتخار است. حضور آقای پزشکیان در اردوی تیم ملی فوتبال پیام دارد، فوتبال برای ما مهم بوده و یک پدیده اجتماعی است. مردم ما فوتبال را دوست دارند. باید به خواسته‌های مردم توجه کنیم، در کل کشور همین شرایط هست و ما نمی‌توانیم به این رشته کم‌توجهی کنیم. حضور رئیس‌جمهور در اردوی تیم ملی پیام دارد که نظام ما و رئیس‌جمهور مردمی هستند و توجه دارند.

اسبقیان تصریح کرد: صعود تیم ملی به دور بعدی برای ما یک موفقیت حائز اهمیت است و باید در کنار فدراسیون و سرمربی تیم ملی فوتبال باشیم. امروز زمان آن نیست که تیم ملی را تضعیف کنیم و نقدهای غیرمنصفانه داشته باشیم. امروز قرار است امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی بنشیند و همه باید در عمل کمک کنیم.