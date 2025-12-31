مرتضی الغوثی شایعات مربوط به پیوستن خود به تیم ملی کشتی فرنگی‌ آذربایجان را تکذیب کرد.

محمد بنا که به‌همراه یک کادر کاملاً ایرانی هدایت تیم فرنگی آذربایجان را برعهده گرفته، در حال تقویت وزن‌های کلیدی این تیم برای رقابت‌های بین‌المللی پیش‌رو است. در‌ این میان طی روزهای اخیر و‌ بعد از رسمی شدن‌ انتقال امیررضا معصومی به تیم ملی کشتی آزاد آذربایجان شایعات درخصوص انتقال یک فرنگی کار ایرانی هم حسابی داغ شد. الغوثی در اهواز قهرمان سنگین‌وزن کشتی فرنگی کشور شد و باوجود دعوت به اردو، در تمرینات تیم ملی شرکت نکرد و همین باعث گمانه‌زنی‌های زیاد درخصوص او‌ شد. در نهایت الغوثی با انتشار ویدیویی روی صفحه اینستاگرامش این خبر‌ را رد کرده و گفته دلیل غیبتش در اردوی تیم‌ملی فقط مصدومیت بوده است. جالب اینکه این‌ کشتی‌گیر سنگین‌وزن‌ حتی مذاکره با کادر‌ ایرانی‌ تیم جمهوری آذربایجان‌ را هم‌ رد کرده است.