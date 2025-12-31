خرید ۳ میلیون یورویی VAR با پول فیفا تاج: تیم ملی میتواند به دور دوم جام جهانی صعود کند
سرویس ورزشی-
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: تیم ملی میتواند به دور دوم جام جهانی صعود کند.
سیوسومین مجمع عمومی فدراسیون فوتبال دیروز چهارشنبه 10 دی 1404 برگزار شد. این مجمع با حضور رئیس و اعضای هیئترئیسه به صورت برخط برگزار شد. همچنین شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش نیز در سالن برگزاری مجمع حضور داشت. نمایندگان فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت آنلاین در مجمع حضور یافتند. در این مجمع آییننامه شفافیت مالی و انضباطی باشگاهها با ۷۰ رای تصویب شد. از این آییننامه به عنوان دستاوردی در فدراسیون فوتبال از طریق کمیته صدور مجوز حرفهای و وزارت ورزش و جوانان یاد شد. همچنین اعضای این مجمع در پایان با ۷۸ رای به تمدید فعالیت ارکان قضائی فدراسیون فوتبال رای دادند.
قرارداد ۵/۳ میلیون یورویی با صدا و سیما
وحید فدایی، خزانهدار فدراسیون فوتبال، در تشریح این گزارش اعلام کرد: در دو سال گذشته قراردادی با سازمان صدا و سیما درخصوص حق پخش و حق سیگنال مسابقات به مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در صورتهای مالی فدراسیون ثبت شده است. همچنین در بخش زیرساختهای داوری، ۶ دستگاه کمکداور ویدئویی (VAR) با برند EVS به مبلغ ۳ میلیون یورو خریداری شده که این هزینهها بهطور کامل از محل کمکهای فیفا تأمین و تسویه شده است. فدایی با اشاره به موضوع شستا تأکید کرد: با توجه به حساسیت هیئترئیسه و دستورات رئیس فدراسیون، این موضوع بهطور کامل حلوفصل شده و اسناد فدراسیون مجدداً ثبت و ضبط شده است. وی همچنین از انعقاد قراردادهای مهم اسپانسری خبر داد و گفت: قرارداد اسپانسری به مدت سه سال منعقد شده و تمامی بدهیها و پروندههای مالیاتی فدراسیون فوتبال از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ بهطور کامل پرداخت و تسویه شده است.
تاج: امیدوارم از گروهمان در جام جهانی صعود کنیم
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال نیز در این مجمع اظهار داشت: در ابتدا لازم میدانم یاد و خاطره ۱۴ شهید والامقام جنگ ۱۲ روزه فوتسال و فوتبال را گرامی داشته و به آنها تبریک بگویم. واقعیت این است که فوتبال بهویژه در حوزه مسائل و پدیدههای اجتماعی، همواره نقشی مؤثر، فعال و تعیینکننده داشته و به اعتقاد بنده هیچ پدیده اجتماعیای قابل مقایسه با فوتبال نیست و این تعداد شهید نشان میدهد فوتبال هیچ وقت با مسائل جامعه بیگانه نبوده است.
وی ادامه داد: باشگاههای ما در آسیا حضور داشتند، برخی سقوط کردند و برخی موفقیتهایی به دست آوردند که جای تبریک دارد. تیم ملی ما نیز در مسیر صعود، عملکرد بسیار خوبی داشت. صعود به جام جهانی این دوره، یکی از شیرینترین و راحتترین صعودهایی بود که تجربه کردیم و از جهات مختلف، متفاوت و متمایز بود. شخصاً در شش دوره جام جهانی حضور داشتهام؛ در برزیل بهعنوان مدیر تیمهای ملی، در روسیه بهعنوان رئیس فدراسیون، در قطر نیز در همین مسئولیت و اکنون هم برای آمریکا در همین جایگاه حضور دارم. با این حال، این صعود از نظر کیفیت و آرامش، یکی از بهترینها بود.
رئیس فدراسیون خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این است که تمامی سرمربیان تیمهای ملی ما ایرانی هستند و همه آنها موفق به صعود شدند؛ چه در فوتبال، چه در فوتسال و چه در بخش بانوان. تیم ملی فوتسال ما به جام جهانی صعود کرد، تیم بانوان با هدایت مربی ایرانی به جام ملتها رسید و در سطح آسیا نیز عملکرد درخشانی داشتیم؛ در فوتسال آقایان اول آسیا هستیم، در فوتبال جایگاه دوم آسیا را داریم و تیم فوتبال ساحلی نیز اول آسیا و در رده چهارم یا پنجم جهان قرار دارد.
تاج عنوان کرد: با وجود محدودیتهای جدی منابع مالی، با عشق، تعهد و انگیزه بسیار بالا، اتفاقات بزرگی رقم خورده است؛ اتفاقاتی که از نظر امکانات و منابع مالی، اصلاً قابل مقایسه با رقبا نیست. با این حال، به همت عزیزانی که امروز در این جمع حضور دارید و همچنین دوستانی که بهصورت وبیناری همراه ما هستند، توانستیم رویدادهای مهم و اثرگذاری را رقم بزنیم.
وی اضافه کرد: امروز در سطح آسیا، حدود ۱۷ کرسی بینالمللی در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ چه در فیفا، چه در کنفدراسیون فوتبال آسیا و چه در بخشهای مختلف تصمیمسازی از جمله فوتسال و فوتبال ساحلی. این حضور مؤثر نشاندهنده جایگاه واقعی فوتبال ایران در ساختارهای بینالمللی است و بهنظر بنده حاصل تلاش مجموعه فدراسیون و خانواده بزرگ فوتبال است.
رئیس فدراسیون افزود: در کنار این موضوع، با همین منابع محدود، اقدامات عمرانی بسیار مهم و کمنظیری نیز انجام شده است. امروز برای فوتبال ساحلی عملیات گودبرداری آغاز شده و با جدیت در حال پیشرفت است و انشاءالله تا سال آینده یک مجموعه ساختمانی بسیار مناسب و استاندارد برای فوتسال و فوتبال ساحلی خواهیم داشت. همچنین مجموعه اداری مناسبی برای فوتسال در حال شکلگیری است و زیرساختهای لازم از جمله تأمین برق و امکانات مورد نیاز در حال فراهم شدن است.
تاج تاکید کرد: به یاد دارم در مقطعی که کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی بود، ما حتی یک زمین تمرینی استاندارد در اختیار نداشتیم و مجبور بودیم برای تمرین به زمینهای مجموعه صنعت نفت برویم. اما امروز، چندین زمین استاندارد با نور مناسب، امکانات کامل و قابل استفاده در اختیار داریم. هتلهای بسیار خوبی نیز در مجموعه فراهم شده و امروز میتوان گفت زیرساختهای فوتبال و فوتسال کشور به شکل قابل توجهی توسعه پیدا کرده است. مجموع این اتفاقات نشان میدهد که با وجود همه محدودیتها، با همدلی، تلاش جمعی و مدیریت صحیح، میتوان به دستاوردهای بزرگ و ماندگار رسید.
رئیس فدراسیون توضیح داد: افتتاح این مجموعه، گامی مهم در مسیر بهبود مدیریت و کاهش هزینههاست. با تجمیع امکانات و منابع، میتوان فرآیندها را سادهتر و کارآمدتر کرد و ساختوساز را با جدیت بیشتری دنبال نمود. انشاءالله این مسیر را با قوت ادامه خواهیم داد. تاج تصریح کرد: واقعیت این است که سازمان لیگ ما سالانه بیش از ۶۸۰۰ مسابقه برگزار میکند. این عدد تقریباً با مجموع مسابقاتی که بسیاری از فدراسیونهای کشور برگزار میکنند برابری میکند. برای هر مسابقه، داور، ناظر، آمبولانس و سایر الزامات در نظر گرفته میشود؛ کاری بسیار سخت، اما شدنی، و خوشبختانه این حجم فعالیت با موفقیت انجام شده است.
وی ادامه داد: این دستاوردها قابل مقایسه با رویدادهای بینالمللی بزرگ نیست، اما اهمیت خود را دارد. همانطور که در جام جهانی مشاهده میکنیم، این رویداد مورد توجه میلیاردها نفر در سراسر جهان قرار میگیرد. طبق اعلام رئیس فیفا، نزدیک به ۶ میلیارد نفر فوتبال را تماشا میکنند که این نشاندهنده عظمت این ورزش و اهمیت حضور ایران در عرصه جهانی است. ایران همواره در تمامی رویدادهای مهم فوتبال حضور داشته و نقش تأثیرگذاری ایفا کرده است. این حضور مداوم و مستمر، جای تبریک دارد و نشاندهنده تلاش همه اعضای مجمع و دستاندرکاران ورزش کشور است. از همه عزیزانی که در این مسیر تلاش کردهاند، صمیمانه تشکر میکنم.
تاج تاکید کرد: در تعامل بسیار خوبی با AFC و فیفا هستیم. تصمیمگیریها در دسترس ماست و تلاش خواهیم کرد کمک کنیم. انشاءالله با کمک آقای قلعهنویی، تیم خودمان و وزارت ورزش، تنگاتنگ کار میکنیم تا بازیهای دوستانه خوبی برای تیم ملی فراهم شود. اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد اهل پیشبینی یا رجزخوانی نیستم، اما امیدوارم بتوانیم در جام جهانی به مرحله دوم صعود کنیم. این هدف را دور از دسترس نمیبینم. سرمربی و مجموعه تیم ملی به صورت جدی دنبال این هستند که این اتفاق بیفتد. من پیشبینی میکنم که این اتفاق خواهد افتاد و انشاءالله برای اولین بار از یک دور به دور بعد صعود خواهیم کرد.