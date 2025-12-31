ناگفتههای استاد ایرانی اخراجی از دانشگاه آمریکا
«رئیس دانشکده آرکانزاس تحت فشار سیاسی قرار دارد تا من را اخراج کند»؛ این بخشی از ناگفتههای استاد ایرانی دانشگاه آرکانزاس است که بهتازگی به بهانه حمایت از فلسطین و آنچه اظهارات ضدصهیونیستی خوانده شده، از سمت خود برکنار شده است.
اعتراضات دانشجویی و مردمی در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی پس از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) افزایش یافت.گسترش دامنه این اعتراضات بهویژه در دانشگاههای مطرح آمریکایی که شامل تحصنهای طولانیمدت دانشجویان در محوطه دانشگاهها نیز میشد، در نهایت به سرکوب این کارزارها منجر شد.
دولت آمریکا با مطرح کردن ادعاهایی مانند مبارزه با یهودیستیزی، به مقابله با اعتراضها در دانشگاه پرداخت؛ بسیاری از دانشجویان، کارکنان و استادان دانشگاه اخراج شدند.
در این زمینه دولت آمریکا اقدام به لغو ویزای بسیاری از دانشجویان خارجی در دانشگاهها کرد و صدها دانشجو از طرف پلیس بازداشت شدند.
دانشگاه کلمبیا از جمله دانشگاههایی بود که مرکز این تحصنها و اعتراضها به جنگ غزه بود؛ مرداد ماه ۱۴۰۳ مینوش شفیق، رئیس پیشین دانشگاه کلمبیا پس از یک دوره پر فراز و نشیب و در میانه اعتراضهای گسترده علیه جنگ غزه در نهایت از سمت خود استعفا کرد. وی سومین رئیس دانشگاه آیویلیگ بود که در ارتباط با اعتراضها به جنگ غزه استعفا
کردند.
در همین حال محمود خلیل، یکی از چهرههای برجسته تظاهرات حامی فلسطین که محوطه دانشگاه کلمبیا را به لرزه درآورد، بازداشت شد؛ دانشگاه ییل نیز هلیا دوطاقی، محقق ایرانی را در پی حمایت از فلسطین تعلیق کرد.
براساس گزارشها، بیش از ۳ هزار دانشجو در پی اعتراض به جنایتهای رژیم صهیونیستی در نوار غزه، از سوی پلیس آمریکا بازداشت شده بودند.
گزارش سالانه موسوم به Free to Think ۲۰۲۵، ۳۹۵ مورد حمله به دانشجویان، استادان و مؤسسههای آموزشی را در ۴۹ کشور از جولای ۲۰۲۴ (تیر/مرداد ۱۴۰۳) تا ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد/تیر ۱۴۰۴) مستند کرده است؛ این گزارش به افزایش سرکوب نظاممند دانشجویان و استادان حامی فلسطین در آمریکا، از جمله تعلیق، اخراج و فشارهای قانونی بر فعالان دانشگاهی که علیه نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه اعتراض کردهاند، اشاره دارد.
در این گزارش بیش از ۱۰۰ مورد تحقیق و تعلیق دانشجویان و استادان در دانشگاههای آمریکایی بررسی شده که بهطور عمده بهدلیل فعالیتهای اعتراضی علیه سیاستهای رژیم صهیونیستی بوده است.
کاترین فرانکه، استاد حقوق دانشگاه کلمبیا، مورا فینکلشتاین، دانشیار دائمی انسانشناسی در کالج مولنبرگ، روحا بنجامین، استاد مطالعات آمریکاییهای آفریقاییتبار در دانشگاه پرینستون تنها موارد معدودی از این فهرست استادانی هستند که هدف سرکوب دولت آمریکا قرار گرفتهاند.
این رویه همچنان در دانشگاههای آمریکا ادامه دارد و در جدیدترین مورد یک استاد دانشگاه ایرانی از سمت خود در این دانشگاه برکنار شده است.
دانشگاه آرکانزاس به تازگی شیرین سعیدی، استاد ایرانی و مدیر بخش مطالعات خاورمیانه را از سمت خود برکنار کرد.
براین اساس، شیرین سعیدی، استادیار علوم سیاسی و مدیر برنامه مطالعات خاورمیانه در این دانشگاه آرکانزاس از سمت مدیریتی خود برکنار شده است. این استاد ایرانی به دلیل آنچه انتقاد از رژیم صهیونیستی خوانده شده، متهم شده است.
سخنگوی دانشگاه آرکانزاس اعلام کرده که سعیدی دیگر در دانشکده مطالعات خاورمیانه نیست و دانشگاه در حال بررسی استفاده آشکار او از سربرگ دانشگاه «مطابق با سیاستهای دانشگاه» است.
در همین حال معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اخراج شیرین سعیدی، گفت: اخراج این استاد ایرانی از دانشگاه به علت دفاع از مردم مظلوم فلسطین، رسوایی دیگری برای آمریکا در نقض حقوق بشر است.
شیرین سعیدی، در گفتوگویی، برکناری خود را از دانشگاه آرکانزاس یک اقدام سیاسی میداند که با فشار لابی صهیونیسم انجام شده است.
سعیدی، در تشریح روند برکناری از سمت مدیریتی خود گفت: روز ۵ دسامبر (۱۴ آذر) رئیس دانشکده نامهای برای من ارسال کرد.
وی به برخی پیامهای خود اشاره میکند که در ایکس منتشر کرده است از جمله در حمایت از رهبر معظم انقلاب و جنگ ۱۲ روزه که ایشان توانسته بودند ایران را یکپارچه و متحد نگهدارند و در این پیامها از مردم ایران حمایت کرده بود.
رئیس دانشکده در نامه ارسالی خود به شیرین سعیدی، به این پیامها اشاره کرده است و در واقع این پیامها دلیل برکناری این استاد ایرانی دانشگاه آرکانزاس هستند.
وی بیان کرد: توئیت دیگری که در آن من به غلط بودن تحریمها علیه ایران اشاره کرده بودم و پیامی که گفته بودم رژیم صهیونیستی باید از بین برود، در این نامه به آنها اشاره شده بود.
سعیدی با اشاره به ابراز ناخرسندی مدیر دانشکده از این پیامها در ایکس، گفت: وی در نامه خود گفته بود که ادامه فعالیت من بهعنوان مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه به صلاح نیست. نقطه کانونی و کلیدواژه حمله به دانشگاهها، آنچه مبارزه با یهودستیزی خوانده میشود، است؛ حمله دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به دانشگاههای این کشور از جمله دانشگاه هاروارد، قدیمیترین دانشگاه آمریکا، از سوی بسیاری به عنوان حمله به آزادی دانشگاهها و حمله به آزادی بیان توصیف
میشود.
به گفته سعیدی، مدیر دانشکده در نامه خود به وی مدعی شده که حق دارد با این استاد ایرانی برخورد کند؛ پیشتر و در تابستان گذشته دانشگاه آرکانزاس با شکایت یک صهیونیست ساکن اراضی اشغالی (نه یک ایالت دیگر آمریکا) از شیرین سعیدی که وی را ضدیهودیت خوانده بود، تحقیقاتی را انجام داده بود.
استاد ایرانی دانشگاه آرکانزاس افزود: دانشگاه تحقیقاتی را در پی این شکایت انجام داد و حدود یک ماه پیش اعلام کرد که این پیامها و توئیتها هیچ ارتباطی به یهودیان ندارد و درباره اسرائیل است و من اجازه دارم که از اسرائیل انتقاد کنم.
به گفته شیرین سعیدی، رئیس دانشکده به وی گفته که با وجود آگاهی از نتیجه تحقیقات دانشگاه آرکانزاس، اما بر این عقیده است که شیرین سعیدی ضدیهودیت است.
رئیس دانشکده در نامه خود میخواهد این نکته را القا کند که شیرین سعیدی با او طرف است نه با قانون اساسی آمریکا و نه با سیاستگذاری دانشگاه آرکانزاس.
سعیدی، با اشاره به اینکه رئیس دانشکده من را از سمت مدیریتی خود برکنار کرد، گفت: اما در روز ۱۶ دسامبر (۲۵ آذر) نامه دیگری ارسال کرد و بار دیگر همان متنها را در قالب دیگری برای من فرستاد.
به گفته شیرین سعیدی، فرد دیگری که احتمالا یکی از قانونگذاران ایالت آرکانزاس است، علیه وی شکایت کرده و مدعی شده است که سعیدی پیام توئیتری فرد دیگری را بازنشر کرده که خشونتآمیز بوده است.
استاد دانشگاه ایرانی بیان کرد: رئیس دانشکده در روز ۱۶ دسامبر (۲۵ آذر) نامه قبلی را با افزودن شکایت اخیر، برای من ارسال کرد و گفت که پیشنهاد اخراج من را از دانشکده داده است.
سعیدی، میگوید که رئیس دانشکده نمیتواند وی را اخراج کند، اما پیشنهاد اخراج را به دانشگاه داده است. رئیس دانشکده گفته است که از نظر وی، شیرین سعیدی باید از دانشگاه اخراج شود.
استاد ایرانی دانشگاه آرکانزاس ادامه داد: بنابراین وکلا، همکاران من و گروههای حقوق بشری مستقل به من گفتند که این اقدام بیسابقه است که تنها پس از گذشت دو هفته از برکناری بهعنوان رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه، پیشنهاد اخراج من را نیز دادهاند.
در روند اعمال فشار دولت آمریکا به دانشگاههای این کشور، موضوع فشار سیاسی بهوضوح خود را نشان میدهند. در یکی از این موارد دانشگاه کلمبیا پذیرفت که با خواستههای دولت آمریکا موافقت کند تا بتواند در مورد آینده بودجه ۴۰۰ میلیون دلاری که دولت لغو کرده بود، وارد مذاکره شود.
در پرونده دانشگاه کلمبیا برخی از مهمترین امتیازها شامل موافقت با قرار دادن بخش مطالعات خاورمیانه، آسیای جنوبی و آفریقا تحت نظارت جدید، تقویت نیروی امنیتی دانشگاه و تشدید سیاستهای انضباطی و اعتراضی بود.
در موضوع اخراج شیرین سعیدی نیز این فشار سیاسی به دانشگاه مشهود است؛ سعیدی با اشاره به اینکه رئیس دانشکده تحت فشار سیاسی قرار دارد، تاکید کرد: حدس من این است که مایک هاکبی، سفیر اسرائیل در آمریکا و یا اعضای کنگره آرکانزاس در پشت این فشار باشند، اما به عبارتی میتوان گفت که ایالت آرکانزاس در پشت این موضوع قرار دارد.
سعیدی، در بخش دیگری عنوان کرد: خطری که وجود دارد این است که امکان دارد با اخراج راضی نشوند و موضوعهای دیگری مانند دستگیری من را مطرح کنند؛ در هر صورت من با وکلای خود مشورت کردهام و به شدت اعتقاد دارم ما وقتی که میجنگیم پیروز هستیم و من به این جنگیدن ادامه میدهم.
استاد دانشگاه آرکانزاس با اشاره به اینکه به راحتی نمیتوانند من را از دانشگاه اخراج کنند و این یک روند طولانی است، تصریح کرد: من به دادگاه دانشگاه مراجعه خواهم کردم و مدارک و اسناد خود را ارائه میدهم.
وی اشاره کرد که هنوز هیچ اقدامی در برابر این برکناری انجام نداده است، رئیس دانشکده چند بار از او دعوت به گفتوگو کرده و ادعا کرده که پیش از تصمیمگیری قصد گفتوگو با سعیدی را دارد.
به نقل از میزان، سعیدی، با بیان اینکه دعوت رئیس دانشکده را برای گفتوگو نپذیرفته است، گفت: در این زمینه دروغپردازی میکنند و هدف از این تشکیل جلسات و گفتوگوها پروندهسازی است و من هیچگاه با رئیس دانشکده صحبت نکردم و این پرونده را از طریق وکلای خود در دادگاه پیش میبرم و احتمالا تا دو هفته آینده از طرف من علیه رئیس دانشکده شکایت تنظیم خواهد شد.
نگاهی به آنچه در دانشگاههای آمریکا از زمان آغاز جنگ غزه گذشته و نیز روایت شیرین سعیدی از برکنار شدن خود نشان میدهد که کارزار گسترده سرکوب آزادی بیان در دانشگاههای آمریکا روندی است که همچنان ادامه دارد.
در حالی که حدود سه سال از زمان آغاز جنگ غزه میگذرد، فشار بر دانشگاههای آمریکا به دلیل مخالفت با نسلکشی رژیم صهیونیستی ادامه دارد و این روند بخشی از یک برنامه سرکوب گستردهتر آمریکا علیه حامیان فلسطین است.
این کارزار هدفمند سرکوب بدون تردید با فشار لابیهای حامی رژیم صهیونیستی در آمریکا تشدید شده و هرگونه صدایی را که در حمایت از فلسطین و اعتراض به جنایتهای رژیم صهیونیستی بلند میشود، با مطرح کردن بهانههای ادعایی مانند مقابله با یهودیستیزی خاموش میکند.
در این کارزار گسترده، بسیاری از استادان دانشگاه و دانشجویان آمریکایی هدف قرار گرفتند و استاد ایرانی دانشگاه آرکانزاس تنها یکی از موارد متعدد در این زمینه به شمار میرود.