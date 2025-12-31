سازمان اوج اعلام کرد در پی پرتاب موفقیت‌آمیز سه ماهواره ایرانی «کوثر»، «پایا» و «ظفر ۲»، از جدیدترین دیوارنگاره میدان جهاد با شعار «نام ایران را تو حک کن بر فراز آسمان» رونمایی شد.

این دیوارنگاره با هدف بازتاب دستاوردهای فضائی کشور و تقویت حس غرور ملی، به همت سازمان هنری رسانه‌ای اوج طراحی و اجرا شده است و همزمان با انتشار خبر موفقیت‌های اخیر فضائی، در یکی از نقاط پرتردد پایتخت به نمایش درآمده است. دیوارنگاره میدان جهاد در سال‌های اخیر به بستری برای روایت تصویری رویدادها و دستاوردهای مهم ملی تبدیل شده است.