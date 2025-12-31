فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۴۳۶
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

ماهواره‌های ایرانی در میدان «جهاد»

سازمان اوج اعلام کرد در پی پرتاب موفقیت‌آمیز سه ماهواره ایرانی «کوثر»، «پایا» و «ظفر ۲»، از جدیدترین دیوارنگاره میدان جهاد با شعار «نام ایران را تو حک کن بر فراز آسمان» رونمایی شد.
این دیوارنگاره با هدف بازتاب دستاوردهای فضائی کشور و تقویت حس غرور ملی، به همت سازمان هنری رسانه‌ای اوج طراحی و اجرا شده است و همزمان با انتشار خبر موفقیت‌های اخیر فضائی، در یکی از نقاط پرتردد پایتخت به نمایش درآمده است. دیوارنگاره میدان جهاد در سال‌های اخیر به بستری برای روایت تصویری رویدادها و دستاوردهای مهم ملی تبدیل شده است.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

ببخشید بجا نیاوردیم!(گفت و شنود)

خانم سخنگو! آن صدا شنیدنی بود، نه این صدا! (نکته)

زوزه اسرائیل برای ایجاد آشوب و انتقام از انسجام مردم ایران

لبنان؛ آغازی بر پایان برهه‌ای ۱۳ماهه؟(یادداشت روز)

اسرائیل و امارات چه خوابی برای عربستان دیده‌اند؟

مهندسی معکوس گرانی و تورم (مقاله وارده)

شبکه سازمان‌یافته آشوب را با مردم و بازاریان اشتباه نگیرید

اخبار ویژه

میلیاردها دلار از ارزهای صادراتی هفته آینده روانه بازار می‌شود

اتخاذ ۴ تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی