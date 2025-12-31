فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۴۳۳
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۲
سرویس کیهان » اخبار
سپاه: شهید ابوعبیده با روایت دقیق پیروزی‌های مقاومت، بنگاه‌های تبلیغاتی صهیونی را به استیصال کشاند

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت ابوعبیده سخنگوی گردان‌های القسام و خانواده او و چند تن دیگر از رزمندگان مقاومت فلسطین در پیامی تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تمجید از روایت دقیق و شفاف پیروزی‌های مقاومت فلسطین از لسان جناب ابوعبیده و به استیصال کشاندن بنگاه‌های تبلیغاتی صهیونی برای سانسور و تحریف پایداری مقاومت فلسطین، این شهادت مظلومانه و تروریستی را نشانه کارآمدی، سربلندی و پیروزی رزمندگان مقاومت فلسطین در میدان و شکست ارتش صهیونی در مقابله با مقاومت می‌داند و اعلام می‌دارد که آینده قطعا از آن مقاومت است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت ابوعبیده سخنگوی گردان‌های القسام و خانواده او و چند تن دیگر از رزمندگان مقاومت فلسطین پیامی صادر کرد.
به گزارش سپاه نیوز، متن این پیام به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم 
وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَ
شهادت جناب ابو عبیده، سخنگوی رشید، شجاع و مجاهد گردان‌های قسام بهمراه اعضای خانواده و ۴ تن دیگر از رزمندگان مقاومت فلسطین را به امت اسلامی، ملت مظلوم فلسطین و خانواده‌های معظم شهدا تسلیت و تبریک عرض می‌نمائیم.
شهادت مظلومانه این عزیزان تصویر حقیقی استواری، پایداری و شکوفایی مجاهدان مقاومت در برابر رژیم تروریست و کودک‌کش صهیونی را به همگان نشان داد. بی‌شک راه شهیدان زنده است و طنین مقاومت اسلامی تا آزادسازی قدس شریف خاموش ناپذیر خواهد بود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تمجید از روایت دقیق و شفاف پیروزی‌های مقاومت فلسطین از لسان جناب ابوعبیده و به استیصال کشاندن بنگاه‌های تبلیغاتی صهیونی برای سانسور و تحریف پایداری مقاومت فلسطین، این شهادت مظلومانه و تروریستی را نشانه کارآمدی، سربلندی و پیروزی رزمندگان مقاومت فلسطین در میدان و شکست ارتش صهیونی در مقابله با مقاومت می‌داند و اعلام می‌دارد که آینده قطعا از آن مقاومت است. خدای بزرگ را شاکریم که پیوستگی هنرمندانه میدان و روایت مقاومت ضدصهیونیستی توسط افسران عرصه جنگ نرم مقاومت موجب توسعه و تعالی «گفتمان مقاومت» در سطح ملت‌های جهان به‌ویژه ملت‌های اروپایی و آمریکا و افزایش جریان ظلم‌ستیزی در عرصه بین‌الملل شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت یاد، نام و راه مقدس شهیدان قدس به ویژه مقاومت اسلامی فلسطین، بار دیگر بر ادامه مسیر آنان تا آزادی کامل قدس شریف و ازاله رژیم اشغالگر و غاصب صهیونیستی از این سرزمین مقدس تأکید می‌نماید.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
 ۹ دی ماه ۱۴۰۴

