تاریخ انتشار : ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۹
اسپانیا

مرگ بیش از ۳ هزار مهاجر در سال ۲۰۲۵

یک سازمان خصوصی اعلام کرد: در سال ۲۰۲۵ بیش از سه هزار نفر در تلاش برای رسیدن به اسپانیا جان خود را از دست داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گروه کامیناندو فرونتراس اعلام کرد که در همین سال میلادی، سه هزار و 90 نفر جان خود را از دست داده‌اند که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه مرگ‌ومیر در مسیر الجزایر به جزایر بالئارس است.
گزارش نظارت بر حق حیات ۲۰۲۵ که روز دوشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که از سه هزار و 90 مورد مرگ، ۱۹۲ نفر زن و ۴۳۷ نفر کودک بوده‌اند.
این گروه در سال ۲۰۲۴ رکورد بیش از ۱۰ هزار مورد مرگ مهاجران در دریا در مسیر اسپانیا را ثبت کرده بود.
ارقام امسال نشان‌دهنده کاهش ورود مهاجران از شمال آفریقا به جزایر قناری است که یکی از مرگبارترین مسیر‌های جهان برای مهاجرانی است که امیدوارند به اروپا برسند.

