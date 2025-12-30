به‌رغم تعطیلی روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه، تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران و مراکز شماره‌گذاری خودرو دایر هستند.

به گزارش سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، به‌رغم اعلام تعطیلی روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه به دلیل برودت هوا، روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران اعلام کرد تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران به صورت تمام‌وقت فعال است.

بر‌اساس این اطلاعیه، روز چهارشنبه و پنجشنبه تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار به صورت تمام‌وقت از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و از ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر تا ۱۹:۳۰ فعال هستند. همچنین روز جمعه و شنبه همزمان با سالروز ولادت امام علی‌(ع) تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار به صورت نیمه‌وقت از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر فعال خواهند بود.

شهروندان می‌توانند برای سهولت در انجام خرید روزانه خود با استفاده از اپلیکیشن شهرزاد اقدام به سفارش و دریافت محصولات و مایحتاج در مقابل درب منزل خود کنند.

همچنین، به گزارش ایسنا، سرهنگ محسن باسره، رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا درباره ساعات خدمت‌دهی مراکز شماره‌گذاری در تهران همزمان با تعطیلی چهارشنبه اعلام کرد: روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه، تمامی مراکز شماره‌گذاری خودرو در تهران، طبق روال گذشته، فعال بوده و به شهروندان خدمات ارائه خواهند داد. در صورت ایجاد هرگونه تغییر در روند فعالیت مراکز، اطلاع‌رسانی‌های لازم از سوی پلیس راهور انجام خواهد شد.