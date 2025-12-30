امدادگران هلال ‌احمر طی شنبه تا سه‌شنبه در پی فعالیت سامانه‌های بارشی و وقوع سیلاب، برف و کولاک در ۲۵ استان کشور، به بیش از ۱۷هزار نفر خدمات امدادی و حمایتی ارائه کردند.

جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: از ساعت 8 صبح روز

۶ دی ۱۴۰۴ تا ساعت 8 روز ۹ دی، ۲۵ استان کشور شامل آذربایجان‌شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد تحت تأثیر مخاطرات جوی قرار گرفتند.

در این مدت، ۱۳۷ شعبه هلال‌احمر در ۲۶۳ منطقه عملیاتی به ارائه خدمات امدادی پرداختند و در مجموع ۱۷هزار و ۶۱۳ نفر از خدمات امدادی و حمایتی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شدند، همچنین ۱۵ نفر مصدوم در استان‌های آذربایجان‌شرقی، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی و کردستان به مراکز درمانی منتقل شدند.

در پی این حوادث، ۹ نفر جان خود را از دست دادند که استان‌های آذربایجان‌غربی، خوزستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین آمار فوتی را داشته‌اند.

در بخش اقدامات عملیاتی، نیروهای هلال‌احمر موفق به تخلیه آب از ۱۵۴ واحد مسکونی در استان‌های اصفهان، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان شدند، همچنین ۲هزار و ۴۹۹ نفر در استان‌های مختلف کشور اسکان اضطراری داده شدند و ۳۴۹ نفر نیز به مناطق امن منتقل شدند.

در سه روز گذشته با تلاش امدادگران، سه هزار و ۹۴۸ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک و سیلاب رهاسازی شدند، در جریان این عملیات‌ها، ۳۶۴ تیم عملیاتی متشکل از هزار و 250 نیروی امدادی به‌کار گرفته شدند.

امدادگران هلال‌احمر در سراسر کشور و در قالب طرح امداد زمستانه در آماده‌باش کامل برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان احتمالی هستند.

آغاز موج جدید بارش‌ها در کشور از جمعه

از سوی دیگر، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی کشور به ایسنا گفت: چهارشنبه وزش باد و کاهش دما در نوار شرقی کشور ادامه دارد و در ساعات بعدازظهر نیز افزایش ابر و بارش برف در ارتفاعات آذربایجان‌‌غربی رخ می‌دهد. پنجشنبه روند افزایش دما در غالب مناطق کشور حاکم و در ارتفاعات زاگرس افزایش ابر و در ارتفاعات آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی و اردبیل نیز افزایش ابر و رگبار برف پیش‌بینی می‌شود.

صادق ضیائیان درباره وضعیت جوی آخرین روز هفته اظهار داشت: جمعه با گذر موج تراز میانی از شمال‌غرب کشور در برخی مناطق شمال‌غرب، ارتفاعات البرزغربی و ارتفاعات زاگرس‌مرکزی واقع در کرمانشاه، همدان و مرکزی، افزایش ابر و بارش برف رخ می‌دهد. همچنین با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر در غرب مازندران، گیلان و شرق اردبیل، وزش باد، کاهش دما، ابرناکی و بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در ادامه اعلام تداوم وزش باد شدید که با سوز باد همراه است افزود: چهارشنبه این وضعیت در نیمه‌شرقی کشور تداوم دارد و کاهش محسوس دما، همراه با یخبندان در اغلب مناطق کشور رخ خواهد داد.

وی درباره وضعیت جوی تهران طی چهارشنبه و پنجشنبه گفت: آسمان تهران چهارشنبه کمی ابری تا نیمه‌ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد به تدریح غبار رقیق با حداقل دمای صفر و حداکثر دمای ۶ درجه سانتیگراد و طی ‌پنج‌شنبه کمی ابری تا نیمه‌ابری، غبار محلی و گاهی وزش باد ملایم با حداقل دمای ۲ و حداکثر ۸ دمای درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.