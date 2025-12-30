معاون سازمان توسعه تجارت گفت: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران ۳۸۰ دلار است که اگر خام‌فروشی کنار گذاشته شود می‌تواند به ۱۲۰۰ دلار برسد؛ یعنی سه برابر.

به گزارش خبرگزاری مهر، «امیر روشن‌بخش قنبری» درباره ارزش صادرات ایران اعلام کرد: در سال گذشته بین ۵۷ تا ۵۸ میلیارد دلار صادرات داشتیم.

اگر به گزارش‌ها و تحلیل‌های این صادرات نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که حدود ۳۷ میلیارد دلار از این صادرات مربوط به حوزه‌های پتروشیمی، معدن، فلزات و مشتقات آن‌ها بوده است.

وی ادامه داد: این یعنی همان رویکردی که پیش‌تر در نفت داشتیم. یعنی خام‌فروشی یا فروش کالا به صورت نیمه‌خام، در حوزه پتروشیمی و معدن نیز تکرار شده است؛ به‌طوری‌که ما مواد اولیه را فرآوری نکرده و مستقیماً صادر کردیم.

به گفته معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، «وقتی محصولات با کیفیت و صادرات‌محور تولید شوند، بازارهای بیشتری برای آن‌ها ایجاد خواهد شد و اشتغال در کشور نیز توسعه خواهد یافت؛ به‌عنوان مثال، در حال حاضر متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران بین ۳۷۰ تا ۳۸۰ دلار است. اگر خام‌فروشی کنار گذاشته شود، این عدد می‌تواند به حدود ۱۲۰۰ دلار برسد؛ یعنی نزدیک به سه برابر.»

گفتنی است کارشناسان اقتصادی بر این باورند از جمله مهم‌ترین مشکلات صادرات، می‌توان به محدودیت‌های بانکی، هزینه‌های بالای مبادله، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی، نبود سیاست صنعتی منسجم و تمرکز ناکافی بر تولید صادرات‌محور اشاره کرد.