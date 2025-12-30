فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۹
رونمایی از دیوارنگاره‌های «ایرانِ علی» و «ایران مرد»

دیوارنگاره «ایرانِ علی» با طرح و خوشنویسی حسن و محمد روح‌الامین در دیوارنگاره تقاطع خیابان ولی‌عصر‌(عج) و جمهوری رونمایی شد. نقاشی دیجیتال با عنوان «ایران علی»، اثر حسن روح‌الامین تولید شده در مکتب حاج قاسم در دیوارنگاره تقاطع خیابان ولی‌عصر(عج) و خیابان جمهوری رونمایی شد. 
شعر «به خاک ما نظر لطف بوتراب رسید / که نور پرچم ایران به آفتاب رسید» از فائزه امجدیان نیز با خط محمد روح‌الامین روی این دیوارنگاره نقش بسته است. همچنین به مناسبت سالگرد شهادت قهرمان ملی شهید حاج قاسم سلیمانی از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولی‌عصر‌(عج) با طرحی از میکاییل براتی رونمایی شد. مجری طرح دیوارنگاره «ایران‌مرد»، استودیو 
سه در چهار است و در توضیح آن نوشته شده است: «این جوانمرد از سپاه علی‌(ع) همچنان پاسدار ایران است».

