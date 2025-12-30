گریز از آل‌ احمد در جایزه جلال!

با گذشت 56 سال از درگذشت «جلال آل احمد» وی همچنان نویسنده‌ای جریان‌ساز محسوب می‌شود؛ اما جایزه ادبی منسوب به این نویسنده، هر سال خنثی‌تر از قبل برگزار می‌شود و مطابق با صحبت‌های مسئولان هجدهمین دوره این جایزه، می‌توان پیش‌بینی کرد که این دوره از جایزه جلال نیز مانند خیلی دیگر از ادوار این رویداد، بدون هیچ‌گونه جریان‌سازی در حوزه ادبیات برگزار خواهد شد!

مجید قیصری، دبیر هجدهمین دوره جایزه جلال آل ‌احمد در نشست خبری این رویداد که دیروز برگزار شد، تصریح کرد: «در جایزه جلال، پیش‌تر گاه آثاری معرفی می‌کردند که یکسویه بود و صدای همه اقشار در آنها دیده نمی‌شد. سعی ما بر این بود که هیئت داوران بدون سوگیری، تصویر روشنی از جامعه معاصر بدهد.» غلامرضا طریقی، معاون شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب نیز تأکید کرد: «در این دوره تلاش کردیم به ادبیات صرفاً به‌عنوان ادبیات نگاه کنیم؛ بدون سویه‌های سیاسی و خارج از هرگونه گروه‌بندی.»

این درحالی است که مهم‌ترین ویژگی جلال آل احمد، روحیه ستیزنده در برابر جریان‌های وابسته به بیگانه و وجه بارز اندیشه وی، نقد غربزدگی و شبه‌روشنفکری و حمایت از فرهنگ بومی و ملی و مذهبی ایران بود. جای سؤال است، چطور می‌توان یک جایزه ادبی به نام جلال آل احمد برگزار کرد اما «ادبیات برای ادبیات» را محور قرار داد و نقد غربزدگی و شبه‌روشنفکری را در آن نادیده گرفت و به سمت بی‌هویتی رفت؟! همچنان‌که برخی از نامزدهای هجدهمین جایزه جلال، نویسندگان، ناشران و آثاری هستند در‌گریز با راه و مرام آل احمد که این نویسنده فقید، ده‌ها سال قبل آنها را هدف نقد و انتقاد قرار داده بود.

گفتنی است، ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات نیز در نشست خبری هجدهمین جایزه جلال آل احمد، از رشد ۲۷ درصدی ارسال آثار به این رویداد نسبت به گذشته خبر داد و گفت: در مجموع سه‌ هزار و۲۱۶ اثر به دبیرخانه رسیده است؛ هزار و۵۳۱ اثر در بخش داستان بلند و رمان و اثر در۵۹۶ بخش داستان کوتاه، هزار و۱۳ اثر در بخش مستندنگاری و ۷۶ عنوان در بخش نقد ادبی. ۲۴ اثر به مرحله نهائی رسیدند و ۳ نامزد نیز فارسی‌زبانان غیرایرانی هستند.

در پایان این نشست، نامزدهای هجدهمین جایزه جلال آل احمد درحالی معرفی شدند که اسامی نامزدها زودتر‌، در یک خبرگزاری و برخی کانال‌های مجازی لو رفت، طوری که حیدری و قیصری از این اتفاق شوکه شدند و انتقاد کردند!