رئیس‌جمهور در واکنش به تهدید دوشنبه ‌شب رئیس‌جمهور آمریکا طی انتشار مطلبی در فضای مجازی (شبکه اجتماعی ایکس) نوشت: پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هر تجاوز ستمکارانه‌ای، سخت و پشیمان‌کننده خواهد بود.

گفتنی است، دوشنبه ‌شب گذشته دونالد ترامپ در جریان دیدار با نتانیاهو در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا آمریکا مجوز حمله مجدد رژیم صهیونیستی به ایران را خواهد داد، عنوان کرد: برای توان موشکی حتماً، برای هسته‌ای خیلی سریع.