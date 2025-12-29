پاییز طلایی با جهش تولید تختال در فولاد مبارکه اصفهان
اصفهان- خبرنگار کیهان:
مدیر ناحیه فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکه از جهش تاریخی تولید تختال در این شرکت خبر داد و گفت: در پاییز ۱۴۰۴ شاهد ثبت رکوردی بیسابقه در تولید تختال بودیم. فصلی که برای ناحیه فولادسازی، طلایی و متفاوت با سالهای قبل بود.
عباس محمدی، مدیر ناحیه فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکه اظهار کرد: در سهماهه پاییز امسال، روند تولید فولاد خام در ناحیه فولادسازی و ریختهگری مداوم با برنامه منسجم و کنترلهای لازم شتاب گرفت و با رشد ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و از ۲ میلیون و ۳۳۶ هزار تن گذشت. همچنین تولید تختال آذرماه از ۷۳۴ هزار تن عبور کرد و رکورد بینظیری در ادوار بهرهبرداری شرکت به ثبت رسید.
در این زمینه دانیال نظری، مدیر تولید فولادسازی فولاد مبارکه گفت: این موفقیت در شرایطی رقم خورد که محدودیتهای کمیت و کیفیت آب صنعتی مورد نیاز خنککننده تجهیزات بهشدت بر عملکرد و آمادهبهکاری تجهیزات تأثیر منفی گذاشته و توقفات زیادی ایجاد کرده بود. بااینحال با مدیریت و برنامهریزی دقیق و منسجم تولیدی و ارائه راهکارهای مناسب، آمادهبهکاری تجهیزات حفظ شد.
کامران مرادی، مدیر ریختهگری مداوم فولاد مبارکه نیز در پی کسب این موفقیت گفت: واحد فولادسازی و ریختهگری مداوم موفق شد با ثبت بالاترین میزان تولید در فصل پاییز، رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کند. این موفقیت که حاصل کار تیمی، انضباط عملیاتی و تمرکز بر پایداری تولید بود، با وجود برخی محدودیتها از جمله پایین بودن کیفیت آب، با افزایش بهرهوری تجهیزات و تلاش شبانهروزی کارکنان محقق شد.