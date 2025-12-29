خشونت‌های مسلحانه در آمریکا اگرچه در همه مکان‌ها رخ می‌دهند، اما در این میان خانه‌ها در آمریکا به‌شدت ناامن هستند و بیشترین تعداد کشتار‌های جمعی با سلاح را متحمل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، در حالی که دو روز تا پایان سال ۲۰۲۵ باقی مانده است، خشونت‌های مسلحانه همچنان در آمریکا روی می‌دهند و قربانی می‌گیرند؛ در این میان خانه شهروندان آمریکایی به کانون خشونت‌های مسلحانه تبدیل شده است.

به گزارش واشنگتن‌پست، قتل‌های جمعی با اسلحه در آمریکا که بیشترین توجه‌ها را به خود جلب می‌کنند، در مکان‌هایی که مردم در آن‌ها رفت‌وآمد دارند، رخ می‌دهند: فروشگاه‌ها، مدرسه‌ها، پارک‌ها، رستوران‌ها، عبادتگاه‌ها.

با وجود این، بیشتر قتل‌های دسته‌جمعی با اسلحه در آمریکا که طی آن‌ها چهار نفر یا بیشتر (بدون احتساب عامل تیراندازی) کشته می‌شوند، در خانه‌های شهروندان آمریکایی رخ می‌دهند.

۶۴‌ درصد از قتل‌های دسته‌جمعی مسلحانه در آمریکا در خانه‌های شهروندان آمریکایی رخ داده‌اند.

سهم مشاغل و کسب‌وکار‌ها از وقوع قتل‌های دسته‌جمعی با اسلحه در آمریکا ۱۲‌درصد، سهم مکان‌های عمومی ۶‌درصد، سهم مدرسه‌ها ۲درصد، سهم عبادتگاه‌ها یک درصد و سهم دیگر مکان‌ها ۱۱‌درصد هستند.

طبق پایگاه داده‌ای آسوشیتدپرس، یواس‌ای‌تودی و دانشگاه نورث‌ ایسترن درباره تیراندازی‌های جمعی، از ۴۹۷ قتل دسته‌جمعی با اسلحه که از سال ۲۰۰۶ در آمریکا رخ داده است، ۳۲۱ مورد در خانه‌ها رخ داده است.

تیراندازان اغلب افرادی را می‌کشند که به آن‌ها نزدیک هستند، یا احتمالا زمانی بوده‌اند؛ ۲۵درصد والدین، فرزند یا فرزندخوانده را کشته‌اند و ۲۳‌درصد شریک زندگی فعلی یا سابق خود را به قتل رسانده‌اند.

حتی برخی از تیراندازی‌های دسته‌جمعی بزرگ شامل قتل یکی از اعضای خانواده در همان روز به‌صورت خانوادگی است.

به‌عنوان مثال، تیرانداز سندی هوک، قبل از رانندگی به سمت مدرسه در نیوتاون ایالت کانکتیکات، مادرش را در اتاق خوابش کشت؛ این حادثه به‌عنوان تیراندازی مدرسه طبقه‌بندی شد، زیرا اگر حادثه‌ای در چندین مکان رخ دهد، مکانی که بیشترین قربانیان را دارد ثبت می‌شود؛ وقتی چندین مکان تعداد قربانیان یکسانی داشته باشند، از نخستین مکان استفاده می‌شود.

چنین تیراندازی‌های مرگباری از سال ۲۰۰۶ تقریبا در هر نوع جامعه‌ای در ۴۷ ایالت و واشنگتن‌دی‌سی، پایتخت آمریکا رخ داده است؛ ایالت با بیشترین جمعیت بیشترین تعداد را داشته‌اند: کالیفرنیا، ۵۸ و پس از آن تگزاس، ۴۸.

براساس گزارش گان ویلونس آرشیو، در سال ۲۰۲۵ خشونت‌های مسلحانه در آمریکا جان ۱۴هزار و ۴۶۲ نفر را گرفت و به جراحت ۲۶هزار و ۹ نفر منجر شد.

در این میان ۴۰۵ تیراندازی جمعی و ۱۵ کشتار جمعی با اسلحه ثبت شد.

هزار و ۲۳۴ کودک و نوجوان آمریکایی بر اثر خشونت‌های مسلحانه در آمریکا در سال ۲۰۲۵ جان خود را از دست دادند و بیش از ۳‌هزار و ۱۰۰ کودک و نوجوان زخمی شدند.

حقیقت این است که خشونت مسلحانه در آمریکا فقط یک شکست سیاسی نیست، بلکه یک بحران فرهنگی در این کشور است.

در آمریکا با سلاح گرم به‌عنوان نمادی از آزادی فردی رفتار می‌شود و خشونت به ‌طور عمیق در هویت آمریکایی تنیده شده است.

این خشونت‌ها توسط فیلم‌ها و بازی‌های ویدیویی پرفروش که پرخاشگری را ستایش می‌کنند و رسانه‌های اجتماعی که اعمال خشونت‌آمیز هیجان‌انگیز را تقویت می‌کنند و ترس و درگیری را به‌عنوان بخشی طبیعی از زندگی روزمره عادی‌سازی می‌کنند، تقویت می‌شود.

پایگاه تریبون در این‌باره نوشت: خشونت تحت حمایت دولت در آمریکا همچنین با استفاده گسترده پلیس از سلاح گرم تشدید می‌شود؛ افسران پلیس آمریکا به‌شدت مسلح هستند و در آمریکا، احتمال مواجهه آن‌ها با غیرنظامیان دارای اسلحه بسیار بیشتر از دیگر کشور‌های غربی است.