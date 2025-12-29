فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۳۳۹
تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۲
سرویس کیهان » اخبار
واریز هدیه کمیته ‌امداد به مددجویان اقلیت‌ دینی همزمان با سال نو میلادی

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته ‌امداد از اهدای هدیه ویژه به مددجویان اقلیت دینی همزمان با میلاد حضرت مسیح‌(ع) و سال نو میلادی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته‌امداد، حسین خدرویسی با اشاره به اهدای هدیه ویژه به مددجویان اقلیت دینی همزمان با میلاد حضرت مسیح‌(ع) گفت: بر همین اساس ۲۱۴ خانواده تحت حمایت از اقلیت‌های دینی مسیحی، کلیمی و زرتشتی از این خدمت برخوردار شدند. وی افزود: با دستور رئیس کمیته‌امداد، همزمان با میلاد حضرت مسیح‌(ع) و سال نو میلادی، مبلغ ۲۰ میلیون ریال به حساب این خانواده‌ها واریز شد.

