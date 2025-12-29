توزیع گوشت گرم گوساله وارداتی در میادین میوه و ترهبار تهران آغاز شد
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران از توزیع گوشت گرم گوساله وارداتی در میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهر تهران خبر داد.
به گزارش سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران، مهدی بختیاریزاده با اعلام خبر توزیع گوشت گرم گوساله وارداتی در میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران گفت: از هفته گذشته توزیع این محصول در میادین ۲۲گانه شهر تهران آغاز شده است.
بختیاریزاده افزود: در هفته جاری نیز عرضه گوشت گرم گوساله وارداتی در غرف پروتئینی بازارهای محلی میوه و ترهبار آغاز شده و طبق برنامهریزیهای انجام شده تا آخر هفته توزیع این محصول در تمامی بازارهای میوه و ترهبار محلهای انجام میشود. در حال حاضر هر کیلوگرم مخلوط گوساله ۷۶۵هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد.
وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به تجربه توزیع گوشت منجمد گوسفندی وارداتی و استقبال خوب شهروندان از این محصول، در یک هفته گذشته شهروندان از گوشت گرم گوساله وارداتی نیز استقبال کردهاند.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار یادآور شد: هدف ما کاهش هزینه سفره شهروندان و امکان دسترسی آنها به تمامی مایحتاج است و در تلاش هستیم تا بدون اینکه سفره مردم کوچکتر و یا مواد غذایی از زندگی آنها حذف شود؛ امکان دسترسی به این محصولات فراهم شود.